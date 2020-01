Dass drei Schüler ihrem Lehrer gegenübersitzen, das ist nicht ungewöhnlich. Die Situation im Saal 24 des Dortmunder Landgerichtes am Dienstag aber ist eine ganz andere als die im Klassenraum. Denn das Trio – 17, 18 und 19 Jahre alt – sitzt auf der Anklagebank, muss sich wegen versuchten Mordes verantworten.

Und das mutmaßliche Opfer ist der Mann auf der anderen Seite: Wolfgang W., Lehrer. Zwei der Angeklagten besuchten die Martin-Luther-King-Gesamtschule in Dortmund-Dorstfeld, an der er seit 20 Jahren Deutsch und Chemie unterrichtet.

Prozess am Landgericht Dortmund findet wohl nichtöffentlich statt

Schlechte, als ungerecht empfundene Noten des Jüngsten sollen das Motiv des Mordkomplotts gewesen sein. Denn für den damals 16-Jährigen, der das Abitur anstrebte, hing davon die Versetzung in die zwölfte Klasse ab.

Am Tag vor Prozessbeginn hatte das Dortmunder Landgericht bereits per Anordnung verboten, die drei Angeklagten im Gericht zu fotografieren. Und auch wenn es zunächst hieß, der Prozess sei öffentlich, wird gegen das Trio nun aus „erzieherischen Gründen“ unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt. Zwei der Beschuldigten sind noch minderjährig.

Lehrer in Dortmund-Dorstfeld in Hinterhalt gelockt

Laut Anklage sollen die Angeklagten den damals 51-Jährigen am 9. Mai 2019 in einen Hinterhalt gelockt haben, um ihn auf einem Garagenhof der Schule mit Hammerschlägen zu töten. Die Zeit drängte, denn der Lehrer hatte für die Woche darauf den Vater des Jüngsten in die Schule gebeten, um über den Sohn zu reden. Es ging um dessen Versetzung, die gefährdet war.

Der Lehrer selbst hatte den Fall wenige Tage später öffentlich gemacht. Über Facebook wehrte er sich gegen die rechte Szene, die den Migrationshintergrund der Angeklagten für sich genutzt und Stimmungsmache gegen Ausländer betrieben habe. Der Pädagoge betonte, die Tat sei eine Frage des Charakters: „Sie hat nichts mit Migrationshintergrund oder Religion zu tun.“

Anklage: Hämmer im Hosenbund verborgen

Die drei Angeklagten hatten die Tat genau geplant, sagt die Staatsanwaltschaft. Zwei von ihnen trugen demnach am 9. Mai die Hämmer im Hosenbund. Am Tattag gegen 14 Uhr hätten sie den Plan verwirklichen wollen. Einer saß zusammengesunken auf dem Garagenhof, die beiden anderen passten draußen den Lehrer ab. Sie sollen ihm erzählt haben, dem anderen sei schlecht geworden, er benötige Hilfe: „Sie müssen kommen.“

Die Martin-Luther-King-Gesamtschule in Dortmund-Dorstfeld. Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

Der Lehrer erzählt später, ihm sei die ganze Angelegenheit seltsam vorgekommen: „Ich hatte ein mulmiges Gefühl.“ An einen Mordplan habe er nicht gedacht. Aber: „Ich dachte, die wollen mir aufs Maul hauen.“

Er verhält sich zurückhaltend, als er den Schüler auf dem Boden sieht. Wolfgang W. erzählt, dass er darauf geachtet habe, ihnen nicht den Rücken zuzukehren. Er ruft mit dem Handy das Sekretariat an, damit ein Rettungswagen kommt. Die Schüler, so die Anklage, gaben den Tatplan auf, weil er ihnen jetzt aussichtslos erschien.

Dortmunder Schüler planten laut Anklage Wiederholung

Doch schon am Nachmittag sollen zwei der Angeklagten über WhatsApp vereinbart haben, etwas zu machen. Und das sollte vor dem 15. Mai geschehen. Das ist der Tag, an dem der Vater des damals 16-Jährigen in der Schule erscheinen sollte.

Für die Staatsanwaltschaft ist dieser Dialog eine „Verabredung zum Verbrechen“, eine Straftat. Und die Aktion mit den Hämmern ein versuchter gemeinschaftlicher Mord. Bis zu zehn Jahren Jugendstrafe kann die 31. Dortmunder Jugendstrafkammer dafür verhängen.

Mitschüler erzählte seiner Mutter über die Pläne

Ob sie wirklich weitergemacht hätten? Das bleibt immer ungeklärt, weil ein Mitschüler Courage gezeigt hatte. Er hatte sich seiner Mutter anvertraut, die zwei Tage nach der Szene vor der Garage den Lehrer informierte. Nach Abstimmung mit der Schulleitung wurde die Polizei informiert, die am 13. Mai zur Festnahme schritt. Der Jüngste, der als Initiator gilt, soll die Tat bestritten haben.

Die Ermittler sind sich aber sicher, dass er die Tat sogar über Monate akribisch geplant und Skizzen gefertigt hatte. Er soll sich sogar Gedanken gemacht haben, wie er die Leiche des Lehrers verschwinden lassen könnte. Außerdem sollen seine mutmaßlichen Komplizen nach ihrer Festnahme Geständnisse abgelegt haben.

Angeklagte Schüler sitzen nicht in Untersuchungshaft

In Untersuchungshaft sitzt keiner der Schüler. Vom Unterricht wurden sie suspendiert und dann an andere Schulen überwiesen. Für das Verfahren seiner Kammer hat Richter Ulf Pennig zunächst acht Verhandlungstage angesetzt. Am 6. April, so ist geplant, soll das Urteil verkündet werden. Das ist dann deutlich wichtiger für die Angeklagten, als es eine Versetzung je sein könnte.

Aber nicht nur für sie. Der Lehrer, der am Prozess als Nebenkläger teinimmt, ist zum Prozessbeginn aufgeregt, die Nacht zuvor hat er schlecht geschlafen. Was er sich von dem Verfahren erhofft? Auf jeden Fall eine abschreckende Wirkung auf andere Schüler. Und dass der Haupttäter eine Gefängnisstrafe erhält.