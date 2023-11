Messerattacken von Duisburg: „Ich wollte sie alle töten“

Der Angeklagte Maan D. am ersten Prozesstag im OLG Düsseldorf. Am Donnerstag, 2. November, hat er ein Geständnis abgelegt.

Düsseldorf. Im IS-Terrorprozess um die Bluttaten von Duisburg hat der Angeklagte Maan D. gestanden. Er wandte sich dabei mehrfach drohend an das Gericht.

Im Prozess um die Bluttaten von Duisburg hat der Angeklagte am Donnerstag gestanden. Der 27-jährige Syrer erklärte vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf, er habe am frühen Morgen des Ostersonntags einen Mann getötet und nur wenige Tage später in einem Fitnessstudio mehrere weitere Männer verletzt – weil der IS fordere, seine Feinde zu töten.

[Ein Fingerzeig als IS-Bekenntnis: Hier geht es zum ausführlichen Bericht aus dem Gerichtssaal]

Die Taten, sagte Maan D., seien aus Rache geschehen: „Für alle Verbrechen, die Sie begangen haben!“ Der Angeklagte wandte sich mehrfach drohend an das Gericht und alle Deutschen. Auf sie warte die Strafe Gottes, weil sie an ein menschengemachtes Gesetz glaubten und nicht an das Gesetz Gottes.

Messerattacken von Duisburg: „Ich wollte sie eigentlich alle töten“

Lange zierte er sich am Morgen des zweiten Prozesstags, verlangte ein größeres Publikum für seine Aussage, Fernsehkameras. Nach langer Vorrede über die Glaubensinhalte des Islamismus schließlich antwortet er auf eine direkte Frage des Vorsitzenden Richters: Sind Sie also im Namen des IS tätig geworden? Der Syrer beruft sich ausführlich auf Allah, den Propheten und die Kalifen, bevor er brüsk stoppt mit seinen religiösen Ausführungen der vorangegangenen zwei Stunden. Und sagt diesen Satz: „Ich wollte einfach Menschen töten, so viele wie möglich. Ich wollte sie eigentlich alle töten.“

Lesen Sie auch: Prozess gegen Maan D.: Eltern des toten Irfan leiden Qualen

Es ist der Moment, in dem der Vater des Todesopfers, als Nebenkläger im Prozess, sich kaum noch halten kann, hilfesuchend ins Publikum guckt, er muss beruhigt werden. Und es ist der Moment, in dem Yasin aus Oberhausen, der die Messerstiche im Fitnessstudio nur knapp überlebte, sich mühsam zur Tür schleppt, die krachend ins Schloss fällt.

Maan D. im Terrorprozess: „In letzter Zeit immer ein Messer in der Tasche“

Wut und Hass des Maan D. hatte an jenem 9. April dieses Jahres zunächst den 35-jährigen Ifran getroffen, der mit Freunden in der Duisburger Innenstadt feierte. Er sei betrunken gewesen und habe sich von der Gruppe entfernt, sagt der Angeklagte, er selbst habe „in letzter Zeit immer ein Messer in der Tasche“ gehabt. Damit habe er mehrfach zugestochen. Wie, will der Richter wissen, man weiß aus der Anklageschrift von 28 Stichen: „Ich wollte ihn einfach töten. Das ist alles.“

Die Eltern des toten Irfan: Ali und Karin D. aus Duisburg-Wanheimerort beim Prozessauftakt. Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

An Genaueres will sich der 27-Jährige, der sich offenbar erst in Deutschland radikalisiert hat, nicht erinnern. Als ältester Sohn aus einer sechsköpfigen Familie sei er 2015 nach Deutschland geflohen, um dem Militärdienst zu entgehen. In Duisburg besuchte er unregelmäßig einen Sprachkurs, hatte nur kurzzeitige Jobs als Lagerhelfer, weil ihn das „nicht interessiert“ habe. Zwar habe er Freunde gehabt, die hätten sich von seinen offenbar immer radikaler werdenden Ideen aber „nicht überzeugen“ ließen. Die Kumpel hätten sich „nur für Arbeiten, Schlafen, Essen und Trinken“ interessiert.

Facebook-Post: „Der IS wird bleiben. Er ist nicht – wie von Lügnern erzählt – niedergekämpft“

Noch am Tag des Todes von Irfan postet Maan D. auf Facebook ein Foto von New York, im Vordergrund bewaffnete Kämpfer. Darunter steht auf Arabisch: „Der IS wird bleiben. Er ist nicht – wie von Lügnern erzählt – niedergekämpft.“ Die IS-Soldaten – wie er selbst einer sein will – erweiterten die Fronten Tag für Tag, „bis die ganze Erde zu einem einzigen Feld des Dschihad wird“.

Bevor der Syrer das alles zugibt und später auch von seiner Bluttat im Fitnessstudio „John Reed“ erzählen will, dreht er den Spieß noch einmal um: Man werde in diesem Prozess klären, sagt er an den Staatsschutzsenat gerichtet: „Wer von uns ist der Verbrecher, Sie oder ich?“ Die Strafe Gottes für Ungläubige werde kommen und im Jenseits noch härter auffallen.

Artikel über die Messer-Angriffe von Maan D. in Duisburg:

Messerattacke im John Reed: Yasins harter Kampf ums Leben (21.10.)

Vor dem Terror-Prozess: Wer ist der Messerstecher Maan D.) (17.10.)

Terrorprozess gegen Maan D. – jetzt geht es ganz schnell(10.10.)

Mordanklage der Bundesanwaltschaft: Maan D. wollte in Duisburg „Ungläubige töten“ (14.9.)

Messerattacke im John Reed: So geht es Yasin (21) heute (1.9.)

Messerangriff im John Reed: So geht es dem 21-Jährigen heute (2.6.)

John Reed öffnet nach Messerangriff – und zieht Konsequenzen (8.5.)

Nach Messerangriff: So geht es in Duisburgs John Reed weiter (4.5.)

Angriff im Fitnessstudio: So geht es dem Duisburger (21) (2.5.)

Berichte bis Ende April:

Artikel, die vor dem Angriff im Fitnesscenter John Reed veröffentlicht wurden:

Toter (35) nach Messer-Attacke: Suche nach heißer Spur (17.4.)

Erstochener Duisburger (35): Schon sein Bruder starb tragisch (13.4.)

Tödlicher Messerangriff: Der Täter stach zigfach zu (12.4.)

Tödlicher Attacke in der Altstadt: Was die Polizei weiß (10.4.)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr