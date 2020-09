Verbrechen Fünf Kinder in Solingen getötet – was wir wissen, was nicht

Solingen/Düsseldorf. Eine 27-Jährige soll in Solingen fünf ihrer sechs Kinder getötet und dann versucht haben, sich umzubringen. Was zu dem Fall bislang bekannt ist.

Die Polizei hat nach einem Hinweis fünf Kinder tot in einer Wohnung in Solingen gefunden

Tatverdächtig ist die Mutter (27)

Sie soll versucht haben, sich selbst zu töten

Hintergründe und Motiv sind bislang unklar

Fünf Kinder im Alter von einem bis acht Jahren sind tot, ein Elfjähriger überlebte. Die Tatverdächtige: die Mutter, 27 Jahre alt. Das Verbrechen von Solingen schockiert viele Menschen. Wie konnte das passieren, was war das Motiv? Viele Fragen sind noch offen. Ein Überblick:

Was ist passiert?

In einem Mehrfamilienhaus im Solinger Stadtteil Hasseldelle hat die Polizei am Donnerstagmittag die Leichen von fünf Kindern entdeckt. Die 27 Jahre alte Mutter war nach Angaben der Polizei nicht in der Wohnung. Sie habe sich etwa eine Viertelstunde, bevor die toten Kinder entdeckt wurden, am Düsseldorfer Hauptbahnhof vor eine S-Bahn geworfen und werde schwer verletzt im Krankenhaus behandelt.

Eine Mordkommission ermittelt. Die Todesursache der Kinder werde im Rahmen der Ermittlungen und einer Obduktion geklärt, teilte die Polizei mit. Gegen Mitternacht wurden die Leichen der Kinder abtransportiert.

Wer sind die Opfer?

Drei Mädchen im Alter von eineinhalb, zwei und drei Jahren sowie zwei sechs und acht Jahre alte Jungen. Der älteste Sohn der Frau, elf Jahre alt, lebt und blieb körperlich wohl unverletzt.

Was passierte mit dem Elfjährigen?

Der Junge hatte die Mutter zunächst zum Hauptbahnhof in Düsseldorf begleitet. Dann fuhr das Kind alleine weiter zu seiner Oma nach Mönchengladbach. „Er befindet sich im sicheren Familienumfeld“, erklärte die Polizei.

Wer hat die Polizei alarmiert?

Die Großmutter der Kinder hatte die Polizei per Notruf nach einem Kontakt zu ihrer Tochter alarmiert. Weitere Informationen gab die Polizei bis zum Morgen nicht bekannt.

In einem Mehrfamilienhaus an der Hasselstraße sind fünf tote Kinder gefunden worden. Polizisten und Kriminaltechnik untersuchten den Tatort bis tief in die Nacht. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Wo ist die Tat passiert?

Alle fünf Kinder wurden in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Solinger Stadtteil Hasseldelle gefunden. Der Tatort liegt in einer Hochhaussiedlung, wie es es sie in vielen Städten der Region gibt. Wie ein Problemviertel, an das man zunächst denken mag, wirkt es dort aber nicht, berichtete unsere Reporterin vor Ort.

Was weiß man zum Motiv?

Noch nichts. „Was wann genau warum passiert ist, wissen wir noch nicht, nur, dass es eine sehr tragische Situation ist“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagnachmittag. Die Mutter konnte bislang nicht befragt werden. Am Freitag wollen die Ermittler Nachbarn befragen und bei einer Pressekonferenz am Nachmittag über die Hintergründe des Falls informieren.

Profiler zum Verbrechen von Solingen: Warnzeichen womöglich nicht erkannt

Auch wenn im konkreten Fall noch viele Fragen offen sind: Der gewaltsame Tod von fünf Kindern in Solingen deutet nach Ansicht des Kriminalexperten Axel Petermann auf Hilf- und Perspektivlosigkeit der Mutter hin. Mögliche Warnzeichen für die Tat seien zudem womöglich wegen der Coronavirus-Pandemie nicht rechtzeitig erkannt worden, sagte Petermann der dpa. So sei beispielsweise denkbar, dass durch das Ausfallen von Schulunterricht und Kindergartenbetreuung Mechanismen nicht greifen konnten, die sonst Hilfe oder Unterstützung ermöglicht hätten.

Mütter als Mordverdächtige - wie oft kommt das vor?

Dass wie beim aktuellen Fall in Solingen eine Frau unter Tatverdacht stehe, sei außergewöhnlich, sagte Petermann, der Buchautor und Fallanalytiker ist. „Diese Gewalt bedeutet ja auch für jede einzelne Tötung einen neuen Entschluss.“ Die Konsequenz des Tatgeschehens sei für Mütter ungewöhnlich. „Ich zumindest habe das so nie erlebt“, so der Profiler. Häufiger seien es Männer, die im Rahmen eines erweiterten Suizids die eigenen Kinder töteten. Oft stehe dabei ein Streit um das Sorge- oder Besuchsrecht mit der Ex-Partnerin.

Was können Beweggründe sein?

Bei Männern komme als Motiv auch häufig eine Aggression gegen die Mutter der Kinder infrage. Die solle durch das Töten der gemeinsamen Kinder dann bestraft werden. Das hält Petermann bei einer Frau aber für unwahrscheinlich. Eher glaubt er, dass Mütter die eigene Perspektivlosigkeit auf die Kinder übertragen und ihnen das Leid ersparen wollen, das sie mit dem eigenen Leben verbinden.

Welche Rolle spielt der finanzielle Hintergrund für solche Taten?

Das Einkommen der Familie sei für eine solche Tat wohl weniger entscheidend. Das seien Taten, „die sich doch durch alle Gesellschaftsschichten ziehen können“, sagte Petermann. Es komme darauf an, inwieweit Menschen in ein soziales Netzwerk eingebunden seien und Ansprechpartner hätten. Ihn interessiere beispielsweise die Frage, ob die Frau von dem oder den Vätern bei der Erziehung der Kinder alleine gelassen wurde. (mawo/AFi/mit dpa)