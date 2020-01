Eben noch hatten die Kinder ja keine Ahnung von „Tristan und Isolde“, aber die Geschichte gefällt ihnen: „Die Prinzessin will Tristan heiraten“, hat Mona verstanden, „sie gibt ihm ein Getränk, und das macht, dass Tristan sich verliebt in die.“ Nun nimmt das bei Wagner für gewöhnlich ein böses Ende, aber an diesem Montag in Duisburg fängt es wenigstens gut an: Grundschüler malen der Prinzessin neue Kleider für eine eigene Kinderoper, und Katharina Wagner, Urenkelin des Komponisten und Leiterin der Festspiele in Bayreuth, findet sie durchaus schön.

Also, über die Jeans der Dienerin müssen sie vielleicht noch reden und auch über die syrische Flagge auf der Heldenbrust, wie der elfjährige Khaled sie sich vorstellt. Aber Dennis Krauß hat versprochen, dass sie ein paar der Entwürfe umsetzen werden, und der ist der Regisseur. An fünf Schulen zeichnen die Kinder in diesen Tagen Kostüme, für Tristan eine Lederjacke, für seinen „Meltot“, der eigentlich Melot heißt, Schulterklappen mit Fransen, für Isolde wallende Gewänder in Türkis und in Pink. Mona, die Zwölfjährige, hat ein rotes Etuikleid gewählt, „ich liebe solche“, die Hände fahren elegant von der Taille bis ins Knie.

In der Hundeklasse fliegen die Filzstifte

Buntes Wallekleid: So könnte Isolde im Oktober in Duisburg auf der Bühne stehen. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

So könnten die Soprane und Tenöre also auftreten im Oktober, wenn Bayreuths Kinderoper wirklich nach Duisburg kommt. Es ist ein Wettbewerb, in der „Hundeklasse“ der Grundschule Henriettenstraße fliegen die Filzstifte, Katharina Wagner sagt, das sei „auch für Erwachsene schön: was auf dem Papier steht, zum Leben zu erwecken“ und später auf der Bühne zu sehen. Sie kommt deshalb nicht zum ersten Mal nach Duisburg, sie will helfen, die Kreativität der Kinder zu entdecken.

Für die Schule ist das ein großes Glück. In Marxloh, wo Schüler „zunächst ohne Deutsch-Kenntnisse kommen und Eltern in der Regel Analphabeten sind“, wie Rektorin Regina Balthaus-Küper offen sagt, müssen sie die Kinder anders erreichen, und oft gelingt es über die Kunst. Regelmäßig finanziert die Firma Klöckner deshalb Kulturprojekte an den Schulen im Stadtteil, auch dieses soll das Selbstbewusstsein fördern.

Ein Krönchen für Isolde und für Tristan eine Lederjacke

Noch ahnen die Kinder ja nicht, dass ihre Kostüme vielleicht bald Brangäne schmücken oder Kurwenal, deren Namen sie nicht einmal aussprechen können, die meisten sagen auch „Tristän“. Wie immer ist es so, dass die Mädchen erst die Prinzessin malen, manche mit einem Krönchen auf dem Kopf, und dann deren Dienerin, die heute der Klassenlehrerin auffallend ähnelt. Die Jungs ziehen Tristan an und denken erst nach Aufforderung darüber nach, wie dessen Traumfrau aussehen könnte. Dann aber, sagt Regiestudent Krauß, „malen Jungs die Mädchen viel tougher“.

Es geht um Liebe, aber die Schüler spüren schon, es wird ein Drama. Von „Sehnsucht und Verzicht“ spricht Katharina Wagner, „Dinge, die wir im Leben alle lernen müssen“. Abdullah hat dem Helden auf seinem Bild vorsorglich ein Schwert zu Füßen gelegt, aus dem Arm fließt Blut in Streifen. „Kinder können mit dem Tod schon umgehen“, glaubt Wagner, sie will da nichts beschönigen, zumal: „Kinder merken, wenn etwas nicht stimmt, wenn man sie inhaltlich betrügt.“

Am Ende werden alle wieder lebendig

Sängerin Kathy Kelly als Schirmherrin ist auch da. Die Schülerinnen Mona (12, l.) und Roha (11) zeigen ihr ihre Entwürfe für die Kleider von Isolde. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Sie hat allerdings auch das in Bayreuth schon erlebt: Wie Siegfried das Schwert erhebt und aus dem Publikum eine Kinderstimme schallt. „Vorsicht! Der will dich töten!“ Es wäre schlecht, hätte der Tenor das Kind erhört, „dann ginge die Oper nicht weiter“. Dennis Krauß wird trotzdem nichts weichspülen, nur kürzen, und ja: Er weiß wohl, dass die Grundschüler in Duisburg-Marxloh auf ein Happy End hoffen. „Es geht gut aus“, ist Mona sicher.

Auch Krauß findet, Tristan und Isolde sei „ein hoffnungsfrohes Stück“, er wird, so viel sei verraten, den Kindern die Hoffnung nicht nehmen. Am Ende, verspricht Katharina Wagner, „werden die alle wieder lebendig“. Spätestens beim Verbeugen.