Mann fällt aus fahrendem Auto - schwer verletzt

Oer-Erkenschwick. Ein 23-Jähriger ist auf einem Parkplatz aus einem fahrenden Auto gefallen. Er wurde lebensgefährlich verletzt und musste notoperiert werden.

Ein 23 Jahre alter Mann ist in der Nacht zu Dienstag auf einem Parkplatz in Oer-Erkenschwick aus einem fahrenden Auto gefallen. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste noch in der Nacht notoperiert werden, wie die Polizei mitteilte. In dem Wagen hätten zwei Frauen und zwei Männer gesessen, das Unfallopfer hinten rechts.

Der Fahrer habe nach dem Losfahren an einer Kontrollleuchte gesehen, dass die Schiebetür rechts nicht korrekt geschlossen war, berichtete eine Sprecherin. Er habe den 23-Jährigen aufgefordert, die Tür zu schließen. In dem Moment sei der Mitfahrer bei relativ geringem Tempo herausgefallen. Alkohol habe keine Rolle gespielt, sagte die Polizeisprecherin. Die genaue Unfallursache müsse noch ermittelt werden. (dpa)

