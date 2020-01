Mann aus Klinik für Psychiatrie entflohen - Polizei fahndet

Die Polizei in Köln sucht nach einem Mann, der aus einer Psychiatrie geflohen ist.

Köln. Die Polizei Köln sucht mit einem Foto nach einem Mann. Er ist aus einer Psychiatrie entflohen. Übergriffe auf Kinder sind nicht ausgeschlossen.

Die Polizei sucht mit einem Foto nach einem 58-jährigen Mann, der aus der Rheinischen Landesklinik in Köln-Merheim entflohen ist.

Die Polizei in Köln sucht einen 58-Jährigen, der aus einer Psychiatrie geflohen ist. Foto: Polizei Köln

Nach aktueller ärztlicher Bewertung seien ein Übergriff auf Kinder sowie ein möglicher Suizid nicht gänzlich auszuschließen, teilte die Polizei am Montagabend mit. „Wir gehen nicht von einer unmittelbar drohenden Gefahr aus“, sagte ein Sprecher. Der gesuchte 58-Jährige habe sich in therapeutischer Behandlung befunden.

Gesuchter ist 1,90 Meter groß und hat kinnlange graue Haare

Der etwa 1,90 Meter große Mann hatte den Angaben zufolge am Montagmorgen graue, kinnlange Haare. Er war zuletzt mit einem grünen Strickpulli mit roter Aufschrift und einer blauen Jeanshose bekleidet. Die LVR-Klinik Köln, aus der er entflohen ist, ist eine Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie.

Zeugen, die Hinweise auf den derzeitigen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an an die Ermittler vom Kriminalkommissariat 62 zu wenden. (mit dpa)