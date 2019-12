In der 17. Folge von nah&direkt sprechen wir über die Arbeit der Duisburger Kindernothilfe und die Situation der Rohingya in Bangladesch.

Podcast Kinder in Not: So hilft ein Duisburger Verein in Bangladesch

Essen. Die Duisburger Kindernothilfe setzt sich für junge Menschen in aller Welt ein – seit 1959. In Bangladesch ist die Lage besonders dramatisch.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kinder in Not: So hilft ein Duisburger Verein in Bangladesch

Seit nunmehr 60 Jahren unterstützt die in Duisburg gegründete Kindernothilfe junge Menschen in Notsituationen – und das weltweit. Eine der größten humanitären Katastrophen dieser Zeit spielt sich gegenwärtig in Bangladesch ab. Südlich der Stadt Cox’s Bazar befindet sich das größte Flüchtlingslager der Welt: Kutupalong. Rund eine Million Menschen leben dort, darunter knapp 400.000 Kinder. Die meisten von ihnen gehören der ethnischen Minderheit der Rohingya aus dem Nachbarland Myanmar an.

v.li.: WAZ-Reporter Hubert Wolf, die Vorsitzende der Kindernothilfe, Katrin Weidemann, und Moderatorin Brinja Bormann bei der Aufzeichnung unseres Podcasts. Foto: Philipp Nesbach

Weil sie dort nicht anerkannt sind, werden sie verfolgt, ermordet, müssen fliehen. „Wenn sie erzählen von brennenden Dörfern zuhause in Myanmar, von ermordeten Babys, von erschossenen Männern, von der Flucht zu Fuß, über Berge, durch Dschungel – das berührt“, sagt Katrin Weidemann, Vorsitzende der Kindernothilfe. Gemeinsam mit WAZ-Reporter Hubert Wolf hat sie sich vor Ort ein Bild von der Lage gemacht. Im Podcast erzählen beide von ihren Eindrücken, von der Entwicklung der Spendenbereitschaft und davon, warum das Ruhrgebiet ein guter Ort für eine Hilfsorganisation ist.

Vom nah&direkt-Podcast gibt es jeden Freitag eine neue Folge. Sie finden ihn überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel:

Dort können Sie ihn kostenlos abonnieren oder ihn online auf nah-und-direkt.de im Stream anhören.

Sie haben eine Frage, Kritik oder einen Themenvorschlag? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an hallo@nahunddirekt.de .