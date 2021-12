Jugendliche brechen in Schule ein – 150.000 Euro Schaden

Eschweiler. Schüler aus Eschweiler sind in ihre Realschule eingebrochen – und haben Scheiben eingeschlagen und ein Feuer gelegt. Die Polizei ermittelt.

In Eschweiler sind acht Jugendliche in ihre Schule eingebrochen und haben dabei einen Schaden von geschätzt 150.000 Euro verursacht. Laut der Aachener Polizei warfen die Tatverdächtigen am Sonntagnachmittag zudem etliche Fenster- und Türscheiben ein und setzten einen Haufen Müll gezielt vor einem der Klassenzimmer in Brand.

Lehrer stellten die Täter noch an der Schule

Das Feuer hätten die Tatverdächtigen jedoch selbst wieder schnell gelöscht, die Feuerlöscher seien dabei entleert worden. Wie die Polizei am Montag erklärte, bemerkten Lehrer, die sich zufällig auf dem Parkplatz der Realschule aufhielten, zunächst einen Lichtschein im Schulgebäude. Kurz darauf ertappten sie die drei Jungen und fünf Mädchen im Alter von zehn bis 14 Jahren, als diese aus dem Gebäude liefen.

Die Kinder wurden anschließend ihren Eltern übergeben. Auch die Schulleitung sei über den Vorfall informiert und werde weitere Schritte einleiten, heißt es. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. (afp)

