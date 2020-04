Haltern: Windrad verliert Rotorblatt - B58 für Tage gesperrt

Foto: Stadt Haltern am See

Plötzliche starke Windböen habe ein Windrat in Haltern am See schwer beschädigt. Ein fast 100 Meter langer Flügel knickte ab und stürzte danach auf ein Feld.

Bei starkem Wind hat ein über 140 Meter hohes Windrad in Haltern am Montagnachmittag ein Rotorblatt verloren. Das teilte die Stadt mit. Die Teile des Rotors seien in ein Feld gestürzt. Die Bundesstraße 58 in der Nähe der Unfallstelle müsse bis mindestens Mittwoch gesperrt werden, berichtete die Stadtverwaltung.

Nach einem Bericht der „Halterner Zeitung“ vermutet einer der Eigentümer des Windrads einen nicht entdeckten Materialfehler. Der Wind sei zwar kräftig gewesen und die Anlage sei unter Volllast gelaufen. Im Februar habe es aber auch Tage mit noch höheren Windgeschwindigkeiten gegeben.

Bundesstraße B58 bleibt bis mindestens Mittwoch gesperrt

Das 4,8 Millionen Euro teure Windrad stammt laut dem Bericht aus dem Jahr 2014. Die Nabenhöhe beträgt 143 Meter, mit Flügeln ist es 230 Meter hoch.

Der Windrad-Unfall hat Folgen für den Verkehr: Die B 58 bleibe laut Stadt bis mindestens Mittwoch zwischen der Autobahn A 43 und der Straße Neuer Kamp in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. "Erst dann wird ein Kranwagen den Schaden beheben und die Stelle sichern", teilte die Stadt mit. Schaulustige sollten sich mindestens 500 Meter vom beschädigten Windrad fernhalten, warnte die Stadt. (mit dpa)