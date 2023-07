Feuerwehreinsatz Großeinsatz in Wuppertal: Dachstuhlbrand in Gewerbebetrieb

Wuppertal. Fast 50 Feuerwehrleute waren am Mittwochabend in Wuppertal wegen eines Dachstuhlbrands im Einsatz. Die Rauchentwicklung war zunächst sehr stark.

Ein Dachstuhlbrand in einem Gewerbebetrieb in Wuppertal-Vohwinkel hat am Mittwochabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Mehrere Einheiten mit insgesamt fast 50 Feuerwehrleuten waren im Einsatz, wie ein Sprecher der Feuerwehrleitstelle am Abend berichtete. Bekämpft wurde das Feuer unter anderem mit Hilfe von zwei Drehleitern.

Großeinsatz in Wuppertal: Von Verletzten zunächst nichts bekannt

Von Verletzten wurde zunächst nichts bekannt. Die Brandursache war zunächst unklar. Möglicherweise sei das Feuer bei Dacharbeiten ausgebrochen, sagte der Sprecher. Die Rauchentwicklung sei anfangs sehr stark gewesen. Eine Warnung an die Bevölkerung in dem Stadtteil habe es aber nicht gegeben. (dpa)

