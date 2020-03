Die Sporttasche steht gepackt im Flur. „Gleich wäre Training“, sagt Wolfgang Kaben. Wenn keine Corona wäre. In normalen Zeiten trainieren die 2. Alten Herren der SG Preußen Gladbeck 1910/29. immer freitags. Die Alten Herren, „von denen ich der Älteste bin“, sagt Kaben. Zum Platz fährt er hin. Mit dem Fahrrad, wohlgemerkt. Auch bei Regen? Kaben guckt, macht sich nicht die Mühe, zu antworten. Natürlich auch bei Regen. Ist ja nicht aus Zucker, der Mann.

Fußballer ist er. War er schon als kleines Kind. In Rehna, nahe Schwerin. Mehr Dorf als Stadt. In Mecklenburg-Vorpommern. „Wir hatten einen langen Flur zu Hause, da habe ich mit einem kleinen Gummiball immer gepöhlt.“ Seitdem hat ihn die Leidenschaft nicht mehr losgelassen. Zur Schulzeit bedeutete das: „Unterricht aus, Tornister weg und ab zum Kicken.“ Mit einem Ball aus Sackleinen, in den sie Heu und Stroh füllen. „Wir hatten ja nix anderes.“

„Wir waren damals noch echte Straßenfußballer.“

Es sei denn, der Metzgersjunge spielt mit. „Der hat manchmal eine Schweinsblase mitgebracht. Die haben wir in den Ball gesteckt, dann ist der immer ein bisschen höher gesprungen.“ Auf der großen Wiese. Und wenn da Kirmes oder Zirkus ist, dann auch mal auf dem Schulhof, auf Asphalt. „Wir waren noch echte Straßenfußballer.“

Kaben im Einsatz. Die Handschuhe sind ein Geschenk von Manuel Neuer. / FUNKE Foto Services Foto: Michael Gottschalk / FUNKE Foto Services

Und damit auch Allrounder. „Damals habe ich nicht immer nur im Tor gestanden“, sagt Kaben. Rechtsaußen hat er gespielt. Gerne und gut. „Schnell und Kopfballstark.“ Letztlich zieht es ihn dann doch zwischen die Pfosten. „Ich wollte nicht so viel laufen.“ Der Ehrgeiz aber bleibt. Stundenlang hämmert Kaben den Ball als kleiner Junge gegen Giebel und Wand des Elternhauses, um den Abpraller zu fangen oder weg zu fausten.

Flucht mitten in der Saison? - Auf keinen Fall

Von der Straße geht es irgendwann in den Rehnaer Sportverein. Jugend, zweite Mannschaft und als der Keeper der Ersten in den Westen abhaut, bekommt Kaben nicht nur dessen Job sondern gleich auch noch den Spitznamen mit. „Spezi“ rufen ihn die anderen von da an. Der Verteidiger der 50er-Jahre stellt sich halt nicht gerne um. Auch Kabens Freundin will rübermachen, will dass er mitkommt. Aber bitte, mitten in der Saison? Kaben lehnt ab. „Ich kann jetzt nicht, ich muss noch spielen.“ 1957 flüchtet er dann doch in den Westen. Nicht aus Liebeskummer: „Ich hatte das Gefühl in Rehna konnte ich als Fußballer nichts mehr reißen.“

Mit dem Zug geht es über Hamburg nach Essen. In Gladbeck findet der gelernte Maler schließlich eine neue Heimat. Nur Fußball spielen darf er nicht. „Wer aus der DDR kam, war automatisch ein Jahr gesperrt“, erinnert sich Kaben. Nach Ablauf der Sperre schließt er sich den Sportfreunden Gladbeck an, die damals in der 2. Liga spielen, wechselt 1960 nach Rosenhügel und 1971 schließlich zu Schwarz-Gelb Preußen Gladbeck. Was in erster Linie geografische Gründe hat. „Der Platz liegt gleich bei mir um die Ecke.“

Handschuhe waren ein Geschenk von Manuel Neuer

Deshalb ist „Belfi“, wie sie ihn hier nennen oft auch einer der ersten. In sein buntes Torwarttrikot schlüpft er, schiebt sich unter der langen Trainingshose die Knieschützer hoch, und zieht sich die Handschuhe über die Finger. Ganz besondere Handschuhe übrigens. Manuel Neuer hat sie ihm – wohl auf Anregung des DFB - zum 80. Geburtstag geschenkt – mit Autogramm darauf. „Ist aber nichts mehr von zu sehen“, sagt Kaben. Weil er die Handschuhe ja auf dem Platz getragen hat. Noch kurz die Kappe aufgesetzt und Belfi betritt den Platz.

Kaben beim Abschlag. Trainiert wird regelmäßig, gespielt nur hin und wieder. Foto: Michael Gottschalk / FUNKE Foto Services

Mittlerweile sind auch die andere „Alte Herren“ eingetroffen. „Elf Leute kriegen wir nicht immer zusammen“, erzählt Kaben. „Deshalb spielen wir vier gegen vier oder fünf gegen fünf.“ Auf dem halben Platz. Das kommt manchem Kicker sehr entgegen. „Da sind welche bei, die laufen fünf Mal hin und her und bekommen dann keine Luft mehr.“ Findet Kaben nicht schlimm. Nur mit der Abwehr ist er oft unzufrieden. „Alle rennen nach vorne und wollen Tore schießen. Hinten ist oft keiner mehr.“

„Richtige Klatschen hat es nie gegeben“

Bei den wenigen „echten“ Spielen lässt Kaben das natürlich nicht durchgehen. Letzten Herbst sind die Gladbecker gegen des „Team Plus“ des PSV Bork angetreten. Eine Mannschaft, in der man nur spielen darf, wenn man starkes Übergewicht hat und abnehmen will. „Dick gegen Alt“, bringt Kaben die Begegnung auf den Punkt. 11:0 hat Alt gewonnen. „Ich musste nur zwei, drei Dinger schnappen“, zieht Kaben Bilanz und scherzt: „Dabei hatte der Gegner ein deutliches Übergewicht im Mittelfeld.“

Wie viele Tore er in seinem Spielerleben kassiert hat. „Kann ich wirklich nicht sagen. Aber richtige Klatschen hat es nie gegeben.“ Richtige Verletzungen schon. Denn in jüngeren Jahren ist Kaben zu sich selber so hart wie zu anderen auf dem Platz. Das führt zu kaputten Schlüsselbeinen, gerissenen Sehnen und gebrochener Elle. Wobei letztere erst nach der traditionellen „Nach-Abpfiff-Feier“ einem Arzt zwecks Eingipsung vorgeführt worden ist, denn: „Geselligkeit nach dem Spiel gehört einfach dazu“, sagt Kaben.

Ehefrau warnt: „Pass auf deine Knochen auf“

Ehefrau Maria (86), die ihn seit den 1970er Jahren zu fast allen Spielen begleitet hat, will das gar nicht bestreiten, ist aber angesichts des fortgeschrittenen Alters des Gatten dennoch ein wenig in Sorge. „Pass auf deine Knochen auf“, mahnt sie und stellt klar: „Ich kann dich jedenfalls nicht pflegen.“

Kaben winkt ab. „Ich bin ja noch fit.“ Mit wenig Fleisch, vielen Milchprodukten und ein wenig Gymnastik will er das so lange wie möglich auch bleiben. „Da kann man sich ab und zu auch mal ein Bierchen und eine Zigarette erlauben.“ Ans Aufhören, bestätigt der Towart-Opa, „habe ich jedenfalls noch nie gedacht.“

Obwohl er dann ja mehr Zeit für seine zweites Hobby, die Ölmalerei, hätte. „Ich male sehr gerne und habe ja auch schon Ausstellungen gemacht“, sagt Kaben und führt durch seine mit vielen Bildern geschmückte Wohnung in Gladbeck. Dann aber bleibt ein Blick an den brandneuen Torwarthandschuhen hängen, die seine Kinder ihm im Januar zum Geburtstag geschenkt haben. „Die halten mindestens fünf Jahre“, ist der Senioren-Keeper überzeugt und lacht. „So lange werde ich dann wohl weiter machen müssen.“

Mindestens.

