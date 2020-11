Gelsenkirchen-Buer. Einige Händler aus Gelsenkirchen-Buer bieten Glühwein und Eierpunsch zum Mitnehmen an. Gebrannte Mandeln gibt’s zudem am Stand von Sascha Röber.

Eigentlich würde jetzt in Buer der Weihnachtsmarkt öffnen, der Duft von Glühwein in der Luft liegen und der von gebrannten Mandeln. In diesem Jahr ist aber bekanntlich alles anders. Etwas Weihnachtsmarktstimmung kann man sich aber auch nach Hause holen.

Der Glühweinstand der Konditorei „Albring Rüdel“ ist eine der beliebten Anlaufstellen für jene, die an kalten Abenden Lust haben auf ein heißes alkoholisches Getränk. Die Spezialitäten des Hauses gibt es in diesem Jahr nicht im Ausschank, aber dafür abgefüllt in Flaschen zum Mitnehmen. Ob englischer Weihnachtspunsch „Wassail“, der hauseigene Glühpunsch nach eigenem Rezept oder auch der hausgemachte Eierpunsch: Alles lässt sich in diesem Jahr auf dem heimischen Sofa trinken.

Die beste Temperatur zum Glühwein-Erhitzen ist zwischen 68 und 70 Grad

Konditormeister Bernd Rüdel von der Konditorei Albring-Rüdel verkauft im Corona-Jahr (nicht nur) seinen Eierpunsch in Flaschen abgefüllt in seinem Geschäft an der Ophostraße in Gelsenkirchen-Buer. Foto: Jörg Brückner

Die Getränke können sowohl im Topf als auch in der Mikrowelle erwärmt werden, erklärt Konditormeister Bernd Rüdel. „Den Eierpunsch muss man allerdings unter ständigem Rühren erhitzen.“ Dazu noch eine Sahnehaube und etwas Zimt, fertig ist der Weihnachtsmarktgenuss.

Auch Familie Biancolin kocht alljährlich Glühwein nach dem traditionellen italienischen Familienrezept. Zwar ist der beliebte Treff an der Hochstraße komplett geschlossen, in der „Lounge 1“ an der Blindestraße aber gibt es den Glühwein abgefüllt in Flaschen. Der besondere Service: „Wir füllen den Wein erst ab, wenn der Kunde ihn kauft. Und das auf Wunsch heiß. Dann kann man ihn sofort zu Hause trinken“, erklärt Sofia Biancolin. Allen, die den Glühwein zu Hause selbst erhitzen wollen, rät sie: „Die beste Temperatur für Glühwein ist zwischen 68 und 70 Grad. Wenn man ihn stärker erhitzt, dann kippt er um.“ Neben Glühwein gibt es hier auch Glüh-Gin und heißen „Spritz“.

Mandeln und Co. in weihnachtlicher Kulisse

Richtig weihnachtlich ums Herz wird einem, wenn man den Mandelwagen von Sascha Röber auf der Königswiese besucht. Das lohnt besonders in der Dunkelheit; geöffnet ist der Stand montags bis samstags von 14 bis 19 Uhr. Dann entfaltet sich der ganze Lichterzauber, der die Mandeln, die karamellisierten Äpfel und das Obst mit Schokoladenüberzug in Szene setzt. Alle diese Waren stammen aus eigener Fertigung. „Die stellen wir täglich frisch her, nach alten Familienrezepten.“

Sicher, einen echten Weihnachtsmarktbesuch können diese Leckereien zum Mitnehmen nicht ersetzen. Wichtig sei aber, dass man sich die Vorweihnachtszeit auch in diesen Tagen schön gestaltet, meint Sofia Biancolin. „Es liegt doch jetzt an uns, diese Zeit schön und positiv zu verbringen.“