Geburtstagstorte und fünf Personen aus Aufzug gerettet

Mönchengladbach. Keine Party ohne Torte: In Mönchengladbach hat die Feuerwehr am Wochenende einen Geburtstag gerettet. Torte und Gäste steckten im Aufzug fest.

Die Feuerwehr hat am Samstagabend in Mönchengladbach fünf Personen und eine große Geburtstagstorte aus einem steckengebliebenen Aufzug befreit und damit eine Geburtstagsfeier gerettet. Die Feuerwehr sei am Samstagabend kurz nach 20 Uhr in ein Mehrfamilienhaus im Stadtteil Rheydt gerufen worden, berichtete das Lagezentrum der Feuerwehr am Sonntag.

Den Feuerwehrleuten gelang es schnell, die Aufzugtüren zu öffnen. Bevor die fünf Personen den Aufzug verlassen hätten, hätten sie den Rettern aber als erstes eine große Torte überreicht, mit der Bitte sie besonders vorsichtig zu behandeln. Denn die Gruppe war auf dem Weg zu einer Geburtstagsfeier im Haus. Dank der Feuerwehr konnte sie mit kleiner Verzögerung doch noch stattfinden. (dpa)

