Fußball-EM 2024: Diese Stadien in NRW sind Austragungsorte

Essen. Die Fußball-Europameisterschaft 2024 findet in Deutschland statt: In welchen Stadien in NRW Fans mitfiebern können, erfahren Sie hier.

Deutschland ist der Gastgaber der Fußball-Europameisterschaft 2024 - auch in NRWs Stadien finden Spiele statt.

2024 - auch in NRWs Stadien finden Spiele statt. 2024 liegen vier von zehn EM-Stadien liegen in NRW.

liegen in NRW. Hier finden Fußballfans einen Überblick aller Austragungsorte der Fußball-EM 2024 in Deutschland.

Nach der für deutsche Fans enttäuschenden Fußball-WM 2022 in Katar hat die deutsche Mannschaft 2024 vor heimischem Publikum die Chance, sich gegen die besten europäischen Teams zu beweisen. Hintergrund: Neue DFB-Task-Force: Abgerechnet wird bei der EM 2024

24 Nationen spielen bei der Fußball-EM 2024 in Deutschland um den Titel als Europameister. Auch wenn am 14. Juni 2024 das Eröffnungsspiel in München stattfindet, werden diverse Spiele des Turniers in NRW ausgetragen. Wir geben eine Übersicht: Diese NRW-Stadien sind bei der EM 2024 mit dabei:

EM 2024: Diese Stadien aus NRW sind mit dabei

Signal Iduna Park in Dortmund : Die Heimspielstätte von Borussia Dortmund darf auch bei der Heim-EM 2024 nicht fehlen. Haben an regulären Bundesligaspieltagen mehr als 81.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im ehemaligen Westfalenstadion Platz, sind es bei der Europameisterschaft aber nur 61.000 Stehplätze werden für die Spiele der Nationalmannschaften dann zu Sitzplätzen umgebaut. Vier Gruppenspiele, ein Achtelfinale und ein Halbfinale sollen in Dortmund stattfinden.

: Die Heimspielstätte von Borussia Dortmund darf auch bei der Heim-EM 2024 nicht fehlen. Haben an regulären Bundesligaspieltagen mehr als 81.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im ehemaligen Westfalenstadion Platz, sind es bei der Europameisterschaft aber nur 61.000 Stehplätze werden für die Spiele der Nationalmannschaften dann zu Sitzplätzen umgebaut. Vier Gruppenspiele, ein Achtelfinale und ein Halbfinale sollen in Dortmund stattfinden. Adresse: Strobelallee 50, 44139 Dortmund

Bei der Fußball-EM 2024 werden auch einige Spiele in NRW ausgetragen: Im Dortmunder Signal-Iduna-Park wird unter anderem ein Halbfinale gespielt. Foto: Hans Blossey / Unbekannt

Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf : Auch die NRW-Landeshauptstadt ist bei der EM 2024 in Deutschland mit von der Partie. Sehen Zuschauerinnen und Zuschauer hier in der Regel die Fußballspiele des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf, können sich Fußballfans am Rhein nun auf internationale Spiele freuen. Für etwas mehr als 46.000 Gäste bietet die Arena dann im Sommer 2024 Platz. Drei Gruppenspiele, ein Achtelfinale und ein Viertelfinale werden hier ausgetragen.

: Auch die NRW-Landeshauptstadt ist bei der EM 2024 in Deutschland mit von der Partie. Sehen Zuschauerinnen und Zuschauer hier in der Regel die Fußballspiele des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf, können sich Fußballfans am Rhein nun auf internationale Spiele freuen. Für etwas mehr als 46.000 Gäste bietet die Arena dann im Sommer 2024 Platz. Drei Gruppenspiele, ein Achtelfinale und ein Viertelfinale werden hier ausgetragen. Adresse: Arena-Straße 1, 40474 Düsseldorf

NRW-Stadien für die EM 2024: Auch in der Düsseldorfer Merkur-Spiel-Arena rollt der Ball. Ein Achtel- und ein Viertelfinale werden hier ausgetragen. Foto: Hans Blossey / Unbekannt

Veltins-Arena in Gelsenkirchen: Mehr als 62.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgen hier an "normalen" Liga-Spieltagen lautstark die Heimspiele des FC Schalke 04. Bei schlechtem Wetter kann das Dach der Multifunktionsarena geschlossen werden. Findet hier kein Fußball statt, wird der Rasen auf eine freie Fläche hinter der Südtribüne gefahren. Die Kapazität bei der Heim-Europameisterschaft im Sommer 2024: Etwas weniger als 50.000. Drei Gruppenspiele und ein Achtelfinale sollen hier stattfinden. Auch interessant: Gerald Asamoah ist das Gesicht der EM 2024 in Gelsenkirchen

Mehr als 62.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgen hier an "normalen" Liga-Spieltagen lautstark die Heimspiele des FC Schalke 04. Bei schlechtem Wetter kann das Dach der Multifunktionsarena geschlossen werden. Findet hier kein Fußball statt, wird der Rasen auf eine freie Fläche hinter der Südtribüne gefahren. Die Kapazität bei der Heim-Europameisterschaft im Sommer 2024: Etwas weniger als 50.000. Drei Gruppenspiele und ein Achtelfinale sollen hier stattfinden. Auch interessant: Gerald Asamoah ist das Gesicht der EM 2024 in Gelsenkirchen Adresse: Rudi-Assauer-Platz 1, 45891 Gelsenkirchen

Die Veltins-Arena in Gelsenkirchen: Im Heimstadion des FC Schalke 04 wird bei der EM 2024 unter anderem ein Achtelfinale ausgetragen. Foto: Hans Blossey / Unbekannt

Rheinenergie-Stadion in Köln: Über eine gute Stimmung im Stadion kann sich der 1. FC Köln bei seinen Bundesliga-Heimspielen nicht beschweren - bei ausverkauftem Haus haben hier 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz. Zur EM 2024 muss aber auch die Arena der Geißböcke umgebaut werden - die Stehplätze fallen weg. Es bleibt damit Platz für etwas mehr als 46.000 Gäste. Hier sollen vier Gruppenspiele und ein Achtelfinale gespielt werden.

Über eine gute Stimmung im Stadion kann sich der 1. FC Köln bei seinen Bundesliga-Heimspielen nicht beschweren - bei ausverkauftem Haus haben hier 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz. Zur EM 2024 muss aber auch die Arena der Geißböcke umgebaut werden - die Stehplätze fallen weg. Es bleibt damit Platz für etwas mehr als 46.000 Gäste. Hier sollen vier Gruppenspiele und ein Achtelfinale gespielt werden. Adresse: Aachener Straße 999, 50933 Köln

Das Rheinenergie-Stadion in Köln: Hier spielt normalerweise der 1. FC Köln - aber auch während der Fußball-EM 2024 werden hier Spiele ausgetragen, unter anderem eines der Achtelfinale. Foto: Tim Rehbein/RHR-FOTO / Unbekannt

Lesen Sie dazu auch:Helfer für Fußball-EM 2024 gesucht! So sieht ihr Outfit aus

EM 2024 in Deutschland: In diesen Stadien außerhalb von NRW wird gespielt

Olympiastadion in Berlin: Kapazität für 70.000 Fans, hier soll neben dem Finale noch fünf Mal gespielt werden (drei Gruppenspiele, ein Achtelfinale und ein Viertelfinale).

Kapazität für 70.000 Fans, hier soll neben dem Finale noch fünf Mal gespielt werden (drei Gruppenspiele, ein Achtelfinale und ein Viertelfinale). Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main: Kapazität für 48.000 Fans, hier sollen vier Gruppenspiele und ein Achtelfinale ausgetragen werden.

Kapazität für 48.000 Fans, hier sollen vier Gruppenspiele und ein Achtelfinale ausgetragen werden. Volksparkstadion in Hamburg: Kapazität für 50.000 Fans, hier sind vier Gruppenspiele und ein Viertelfinale geplant.

Kapazität für 50.000 Fans, hier sind vier Gruppenspiele und ein Viertelfinale geplant. Red Bull Arena in Leipzig: Kapazität für 46.000 Fans, hier sollen drei Gruppenspiele und ein Achtelfinale gespielt werden.

Kapazität für 46.000 Fans, hier sollen drei Gruppenspiele und ein Achtelfinale gespielt werden. Allianz Arena in München: Kapazität für 66.000 Fans. Neben dem Eröffnungsspiel finden hier drei Gruppenspiele, ein Achtelfinale und ein Halbfinale statt.

Kapazität für 66.000 Fans. Neben dem Eröffnungsspiel finden hier drei Gruppenspiele, ein Achtelfinale und ein Halbfinale statt. Mercedes-Benz Arena in Stuttgart: Kapazität für 51.000 Fans, hier sollen vier Gruppenspiele und ein Viertelfinale ausgetragen werden.

Die Fußball-EM 2024 findet in Deutschland statt - und auch in einigen NRW-Stadien rollt der Ball. Foto: dpa / Unbekannt

EM 2024: Das sind die Gruppen

Die Gruppen für die 24 Teams - das Turnier wird in sechs Gruppen mit jeweils vier Mannschaften gespielt - wurden am 2. Dezember in der Hamburger Elbphilharmonie ausgelost. Deutschland stand als Ausrichter in Gruppe 1 und als Teilnehmer des Eröffnungsspiels am 14. Juni 2024 (Freitag, 21 Uhr) bereits zuvor fest. Das Finale der EM 2024 findet einen Monat später, am 14. Juli im Berliner Olympiastadion (21 Uhr) statt.

Gruppe A : Deutschland, Schottland, Ungarn und Schweiz

: Deutschland, Schottland, Ungarn und Schweiz Gruppe B : Spanien, Kroatien, Italien und Albanien

: Spanien, Kroatien, Italien und Albanien Gruppe C : Slowenien, Dänemark, Serbien und England

: Slowenien, Dänemark, Serbien und England Gruppe D : Playoff A, Niederlande, Österreich und Frankreich

: Playoff A, Niederlande, Österreich und Frankreich Gruppe E : Belgien, Slowakei, Rumänien und Playoff B

: Belgien, Slowakei, Rumänien und Playoff B Gruppe F: Türkei, Playoff C, Portugal und Tschechien

Im März 2024 können sich noch drei von zwölf Nationalmannschaften ihren Platz in der EM sichern. Diese Platzhalter sind die Playoffs A, B und C. Die Anwärter sind: Polen, Estland, Wales, Finnland, Israel, Island, Bosnien-Herzegowina, Ukraine, Georgien, Luxemburg, Kasachstan und Griechenland.

Lesen Sie dazu:EM 2024: Diese Hammergruppe könnte Deutschland erwischen

Um diesen Pokal wird bei der EM 2024 auch in einigen NRW-Stadien gespielt. Foto: dpa / Unbekannt

EM 2024: Wo gibt es Tickets zu kaufen?

Der Ticket-Verkauf für die EM 2024 läuft ausschließlich über das Online-Portal der Uefa. Seit Anfang Oktober ist das Online-Ticketportal geöffnet, bei dem sich Fans für bestimmte Spiele bewerben können - zugeteilt werden die Tickets aber erst per Losverfahren, wenn die Bewerbungsphase endet. Das wird im März/April 2024 der Fall sein. Lesen Sie dazu:EM 2024: Start des Ticketverkaufs - Preise, Termine, Zahlen

Lesen Sie auch diese Artikel rund um das DFB-Team:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr