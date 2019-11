Fridays for Future: Alle Infos zu den Demos am Freitag

NRW. „Fridays for Future“ ruft vor der Weltklimakonferenz zum 4. „Globalen Klimastreik“ auf. Hier gehen die Leute in NRW auf die Straße – alle Infos.

Ehe sich die Politiker zur Weltklimakonferenz in Madrid (2. bis 13. Dezember) treffen, gehen die Demonstranten am kommenden Freitag bei einem weltweiten Streiktag auf die Straße, um ihren Forderungen für mehr Klimaschutz Nachdruck zu verleihen. Auch in NRW sind zahlreiche Demos der „Fridays for Future“-Bewegung geplant. Hier ein Überblick:

Fridays for Future: In diesen Städten und Regionen finden Demos statt

Bochum, 12 Uhr, Springerplatz: Die Demonstration in Bochum beginnt um 12.00 Uhr am Springerplatz und führt am Rathaus vorbei durch die Innenstadt zum Hauptbahnhof. Der Tag steht unter dem Motto „Aktionstag für Klimagerechtigkeit – Globale Solidarität“. Unter anderem wollen die Teilnehmer selbstgestaltete Pappschilder in Bierdeckelgröße mit ihren Wünschen beschriften und beim Gang durch die Innenstadt an die Weihnachtsbäume hängen.

Bottrop (abgesagt): Die für 11 Uhr geplante Demo von „Fridays for Future“ findet nicht statt, da am selben Tag die Bürgerinitiative „Saubere Luft für alle“ zu einer Demonstration gegen die Kokerei aufruft. Einige der Bottroper Aktivisten wollen an der Demo für saubere Luft und gegen die Kokerei teilnehmen (17 Uhr ab Knappenstraße), andere schließen sich an dem Aktionstag der Gruppe in Oberhausen an.

Castrop-Rauxel, 13 Uhr, Simon-Cohen-Platz: Die „Fridays for Future“-Initiative in Castrop-Rauxel verzichtet diesmal auf eine Demo und organisiert einen Aktionstag, der in einem Abendessen im Marcel-Callo-Haus, Widumer Straße 19, seinen Abschluss findet. Der Eintritt und das Essen sind kostenlos. Einlass ist um 18.30 Uhr. Gekocht werden Gerichte aus regionalen und veganen Produkten.

Die Ansage bei der letzten Demonstration in Bochum war klar. Diesmal startet der Demonstrationszug am Springerplatz. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Datteln, 14 Uhr, Am Neumarkt: Die 2,7 Kilometer lange Strecke nehmen die Teilnehmer nachmittags in Angriff. Die „Fridays for Future“-Bewegung in Datteln fordert, dass das Kraftwerk Datteln 4 nicht ans Netz kommt, sie suchte in den vergangenen Tagen über die sozialen Medien Redner und Ordner für die Veranstaltung.

Dinslaken, 12 Uhr, Rathaus

Dorsten, 14 Uhr, Goldener Anker: Die Strecke führt vom Restaurant Goldenen Anker (Lippetor 4) über den Ostwall und den Willy-Brandt-Ring, die Julius-Ambrunn-Straße und den Südwall zum Essener Tor. Danach geht es durch die Essener Straße zum Marktplatz und von dort über die Recklinghäuser Straße zum Platz der Deutschen Einheit.

Dortmund, 12 Uhr, Platz vorm Cinestar (Nordausgang des Hauptbahnhofs): In regelmäßigen Abständen ruft „Fridays for Future“ in Dortmund auf zur Demonstration am 29. November. Bei der letzten Demo vor diesem Datum verteilten die Teilnehmer nochmals Flyer, um verstärkt auf Tag X hinzuweisen. Die Organisation kündigte an: „Streik in Schule, Uni und Betrieb. Wir gehen lieber für einen #NeustartKlima auf die Straße, anstatt in der Schule zu hocken. Wir sehen uns Freitag.“ Man werde die Straßen von Dortmund besetzen und zeigen, dass man nicht aufgebe.

Duisburg, 13.30 Uhr, Hauptbahnhof: Eine Woche vor der eigentlichen Demonstration malten die Teilnehmer im Internationalen Zentrum gemeinsam ihre Plakate für kommenden Freitag. Über die Friedrich-Wilhelm-Straße, die Steinsche Gasse und die Köhnenstraße ziehen die Demonstranten zum König-Heinrich-Platz. Dort soll der Protest dann um 15.30 Uhr enden. Die Polizei rechnet mit kurzen Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt.

Düsseldorf, 11 Uhr , Landtag: „Düsseldorf4future“ kündigt auf seiner Internetseite an, einen Schritt weiter zu gehen und nicht nur streiken zu wollen: „Wir gehen in Klassenzimmer und Parteibüros, in Einkaufszentren und auf öffentliche Plätze, zu Infrastrukturprojekten und auf Straßenkreuzungen, vor Kraftwerke und in die Fußgängerzonen. Am 29. November werden wir überall laut, wütend und unbequem sein – wir stehen zu unserer Forderung: Klimagerechtigkeit jetzt!“

Essen, 11 Uhr, Viehofer Platz: Nach der Demo mit Start am Viehofer Platz sorgen die Big Band der Gesamtschule Holsterhausen, die „Waveland Gang“ und die Künstler von Relate für die musikalische Begleitung auf der Bühne. Dazu gibt es noch diverse Redebeiträge. Beim letzten Mal waren 6000 Teilnehmer dabei.

Gelsenkirchen, 12 Uhr, Heinrich-König-Platz: Die „Fridays for Future“-Ortsgruppe zieht im Gegensatz zur Demo im September nicht über die Bahnhofstraße, sondern geht vom Heinrich-König-Platz über den Margarete-Zingler-Platz zum Hans-Sachs-Haus. Die Band „Rondo Prinz“ begleitet den Zug. Thema an diesem Tag ist der „Black Friday“, bei dem es Sonderangebote für kleines Geld gibt. Die Friday-Veranstalter wollen auf „hemmungslosen Konsum“ aufmerksam machen und dessen Auswirkungen auf das Klima erklären.

Die Demonstration in Essen wird von musikalischen Beiträgen und verschiedenen Reden begleitet. Foto: Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Hagen, 12 Uhr, Hauptbahnhof: Die „Fridays for Future“-Bewegung in Hagen zählt auf Instagram bereits einen Tages-Countdown herunter. Im Anschluss an die Demo gibt es bis 22 Uhr eine Mahnwache – untermalt von Musik, Lyrik und weiteren kreativen Beiträgen.

Herne, 11 Uhr, Bahnhofstraße

Iserlohn, 11.55 Uhr, Hemberg Parkplatz

Kleve, 17 Uhr, Bahnhof: Die „Fridays for Future“-Gruppe in Kleve fordert die Teilnehmer via Instagram dazu auf, Laternen und Lichter mitzubringen, um die Stadt zu erleuchten.

Langenberg, 12 Uhr, Rathaus

Lünen, 12 Uhr, Europaplatz: Der Freitag steht unter dem Motto „Laut fürs Klima“. Deshalb sollen Teilnehmer neben den obligatorischen Schildern und Plakate auch Pfeifen, Hupen, Töpfe oder ähnliches mitbringen, um Krach zu machen.

Mülheim, 14 Uhr, Rathausmarkt: Auch die Mülheimer Ortsgruppe von „Fridays For Future“ sowie „Parents for Future“ und die Gewerkschaft Verdi beteiligen sich wieder mit einer Demonstration am internationalen Klimastreik. Neben der Kritik an dem immer noch bestehenden Klimapaket der großen Koalition auf Bundesebene, mit dem die Bundesregierung dem 1,5-Grad-Ziel eine klare Absage erteilt hat, thematisiert die Demonstration wieder den ÖPNV und den Masterplan Industrie und Gewerbe.

Neukirchen Vluyn, 15 Uhr, Vluyner Platz

Oberhausen, 11.30 Uhr, Sterkrader Bahnhof: Die „Fridays for Future“-Bewegung ruft über Instagram dazu auf, zur Kundgebung am Freitag Töpfe mitzubringen – wie aktuell in Chile. „Cacerolazo“ ist eine Form von Protest, bei dem mithilfe von Töpfen großer Lärm erzeugt wird. Symbolisiert wird dadurch Lebensmittelknappheit. Die hiesigen Teilnehmer wollen sich mit den Chilenen solidarisch zeigen. Die Demo soll am Technischen Rathaus enden.

600 Schüler zogen im September durch die Mülheimer Innenstadt. Foto: Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Recklinghausen, 11 Uhr, Dr. Helene Kuhlmannplatz: Die Teilnehmer treffen sich am Dr. Helene Kuhlmann-Platz neben dem Rathaus. Spätestens um 12 Uhr ziehen sie dann los, teilte „Fridays for Future“ Recklinghausen mit.

Wesel, 16 Uhr, Rathaus

Witten, 12 Uhr, Ossietzkyplatz: Bereits Anfang der Woche riefen die „Students for Future“ an der Uni Witten zu einer Klimawoche auf, die im Zeichen von diversen Vorträgen, Workshops und Diskussionsrunden steht. Den Abschluss bildet der globale Klimastreik ab 12 Uhr.

Wuppertal, 12 Uhr, Kluse: Der Demozug begibt sich auf einen Rundweg und kehrt zur Schwebebahnstation Kluse zurück. Darüber hinaus gibt es ein Rahmenprogramm mit verschiedenen Reden und Live-Musik. Die Bewegung in Wuppertal fordert Teilnehmer dazu auf, Plakate zu basteln oder sich als Ordner zu melden. Zudem können sich Leute, die gerne fotografieren, über ein Formular im Internet als Fotograf an der Demo beteiligen.

Wülfrath, 11 Uhr, Sparkasse

Xanten, 17 Uhr, Am Dom: Die „Fridays for Future“-Teilnehmer laden bereits um 12 Uhr zu einer Podiumsdiskussion in der Mensa des Städtischen Stiftsgymnasiums ein. Dabei gastiert Lisa Maria Heider, sie ist neue Klimaschutzbeauftragte der Stadt. Später ist eine 24-stündige Mahnwache vor dem Dom Sankt Viktor geplant. „Bringt warme Decken oder Schlafsäcke, leckeres und am besten veganes Essen und heißen Tee mit“, heißt es dazu auf Instagram.