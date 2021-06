Schwimmen Freibäder und Seen in NRW: Hier gibt es eine Abkühlung

Essen. Freibäder und Badeseen in NRW sorgen an warmen Sommertagen für eine schöne Abkühlung. Wir haben die Badestellen der Region für Sie gesammelt.

Freibäder und Seen in NRW: Viele Orte bieten an heißen Sommertagen eine gute Möglichkeit sich abzukühlen.

Viele Orte bieten an heißen Sommertagen eine gute Möglichkeit sich abzukühlen. Wir haben die schönsten Freibäder und Seen in NRW für Sie in einer Karte gesammelt. Klicken Sie sich durch unsere Auswahl.

Das Ruhrgebiet und NRW bietet viel, aber das Meer gehört nicht dazu. Das ist allerdings kein Grund, an heißen Sommertagen auf eine Abkühlung zu verzichten. Denn NRW bietet eine große Zahl an Freibädern und Badeseen unterschiedlichster Größe und Art.

Hinweis: Wegen der Corona-Pandemie können die Regeln in und an den einzelnen Badestellen variieren. Bitte informieren Sie sich vorab auf der Homepage des Veranstalters.

Da ist für jeden etwas dabei: Für den Naturfreund, für den Leistungssportler und natürlich auch für denjenigen, der eigentlich nur auf seinem Handtuch liegen und sich von der Sonne braten lassen will. Wir zeigen, an welchen zugelassenen Badestellen und Freibädern im Ruhrgebiet, am Niederrhein und im Sieger- und Sauerland es sich ausspannen lässt. Wir haben für Sie eine Auswahl zusammengestellt.

Klicken Sie auf die Karte und wählen sie ein Freibad aus, zu dem sie weitere Informationen erhalten möchten.

Freibäder und Badeseen im Ruhrgebiet werden regelmäßig untersucht

Besonders erfreulich ist, dass das Schwimmen und Planschen an 100 zertifizierten Badestellen in Nordrhein-Westfalen in ausgezeichneter Wasserqualität möglich ist: „Wer mit seinen Kindern schwimmen gehen und sicher gehen will, dass von dem Wasser keine gesundheitlichen Gefahren ausgehen, sollte dies an einer der 109 Badestellen tun, die nach europäischen Badegewässer-Standards überwacht werden“, rät Wilhelm Deitermann, Sprecher des Landesamtes für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz (Lanuv).

Auch in den Freibädern im Ruhrgebiet sind die Corona-Regeln zu beachten. Zudem kann es auch noch Einschränkungen kommen. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

An diesen Badestellen nehmen die Betreiber regelmäßig Proben und lassen das Wasser auf mögliche Keimbelastungen untersuchen. Auf der Internetseite http://www.badegewaesser.nrw.de/ werden die Messergebnisse regelmäßig aktualisiert.

Freibäder im Ruhrgebiet: Keimbelastete Seen werden kurzfristig gesperrt

In der Übersicht im Internet werde auch bekannt gegeben, wenn eine Badestelle so sehr mit Keimen belastet ist, dass sie kurzfristig gesperrt werden muss. Das könne „kurzfristig immer mal wieder passieren: Ein Badesee ist kein Freibad sondern Natur“, sagt Deitermann.

Übermäßige Verunreinigungen durch Wasservögel oder Einleitungen aus Landwirtschaft und Kläranlagen können die Keimbelastung über die Grenzwerte klettern lassen. Dann werde auch schon einmal ein Badeverbot verhängt. (dpa/dor)

Freibäder und Seen im Ruhrgebiet: Hier gibt es Tipps zur Abkühlung

