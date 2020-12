Feuerwehr befreit Mäusebussard aus misslicher Lage

Kamen. Ein Mäusebussard hat sich in Kamen in einer Schnur verfangen. Die Feuerwehr musste zur Rettung eilen und den Vogel aus der Notlage befreien.

Die Feuerwehr hat in Kamen am Freitagmittag einen Mäusebussard gerettet. Wie die Einsatzkräfte mitteilen, hatte sich das Tier in sieben Meter Höhe an einer von einem Baum herabhängenden Schnur verfangen.

Die Feuerwehr rückte zu dem Feld nahe des Schattweges aus und konnte gemeinsam mit einem Landwirt den Vogel aus seiner Notlage befreien. Anschließend entließen sie den Mäusebussard in die Freiheit.

Der Einsatz habe ungefähr 90 Minuten gedauert, schreibt die Kamener Feuerwehr und fügt augenzwinkernd hinzu: „Einige Feldmäuse zeigten sich über die geglückte Rettungsaktion wenig erfreut – hatten sie doch darauf gehofft, künftig einen Feind weniger fürchten zu müssen.“ (mein)

