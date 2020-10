Festnahme: 18-Jähriger soll Mitglieder für IS geworben haben

Köln. Weil er Mitglieder für den „Islamischen Staat“ angeworben haben soll, hat die Polizei einen Mann (18) festgenommen. Es liegt ein Haftbefehl vor.

Die Polizei hat in Köln am Donnerstagmorgen einen 18-Jährigen festgenommen, der für die Terrormiliz „Islamischen Staat“ (IS) Mitglieder angeworben haben soll. Die Polizei spricht von einem „islamistischen Gefährder“. Der 18-Jährige sei „dringend verdächtig, in mehreren Fällen um Mitglieder oder Unterstützer“ für den IS geworben zu haben.

Gegen den Mann liegt ein Haftbefehl vor. Dem zugrunde liegen Chat-Kontakte des deutschen Teenagers, wie die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf mitteilt. Der Verdächtigte sollte noch am Donnerstag einem Haftrichter des Oberlandesgerichts Düsseldorf vorgeführt werden. (red/dpa)