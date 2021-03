Essener Klinikchef: Oster-Lockdown ist reine „Verzweiflung“

In unserem Videotalk kritisiert Prof. Werner die neuen Corona-Beschlüsse und warnt vor brasilianischen Virus-Mutationen durch Urlaubsreisende.

Nach den jüngsten Corona-Beschlüssen der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten prophezeit der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen A. Werner, „Hamsterkäufe und kilometerlange Schlangen vor den Supermärkten“. Für die Pandemie-Bekämpfung sei das Gilft.

In unserem Videocast "19 - die DUB-Chefvisite" kritisiert Werner die über Ostern verschärften Lockdown-Maßnahmen als „Verzweiflungsaktionen, die am Infektionsgeschehen wohl wenig ändern werden“.

Die Bevölkerung wird sich den Maßnahmen nicht fügen

In den nur am Ostersamstag offenen Lebensmittelläden dürfte großer Andrang herrschen. „Die Fehler der Vergangenheit holen uns brutal ein, wir sind endgültig hinter der Lage angekommen“, so Werner. Das Vertrauen in die Politik habe einen Tiefpunkt erreicht. Daher drohe wachsender „Frust und Widerstand innerhalb der Bevölkerung“. Werner rechnet mit einem „fluchtartigen Verlassen des Landes von all denen, die noch reisen können“.

Rückreisende können gefährliche Mutationen einaschleppen

Urlauber könnten „im Rückgepäck die gefährliche und ansteckendere brasilianische Corona-Variante P.1 mitbringen – das ist die, die wirklich Probleme bereiten könnte“, warnt der Mediziner. Sie wurde bereits auf Mallorca nachgewiesen. Ferien auf die Mittelmeerinsel sind zurzeit erlaubt, eine offizielle Reisewarnung wurde von der Bundesregierung aufgehoben.

Digitalisierung der Schulen bietet enorme Bildungschancen

„Digitalisierung von Schulen macht Spaß“: In der Sendung berichtet Kira Buchmann, Leiterin der Berufsbildenden Schulen Buchholz, von ihren Erfahrungen. Eine Umfrage habe gezeigt, dass sogar mehr Schüler am Digital- als am Präsenzunterricht teilnähmen. Die BBS Buchholz habe schon vor der Pandemie mit der Digitalisierung begonnen und sei „vorne an der Welle“, so Buchmann.

Sie fordert, ländliche Regionen an das schnelle Internet anzubinden: „Es darf nicht vom Zufall abhängen, wo Bildung digital stattfinden kann.“ Ihr Abteilungsleiter Sven Gamasin sagt: „Wir können in allen drei Szenarien digital unterrichten“ – in Präsenz, mit geteilten Klassen oder komplett zuhause. „Das wollen wir nicht zurückdrehen, sondern weiterentwickeln – auch nach der Pandemie“, so Gamasin.

Bei „19 – die Chefvisite“ werden von Montag bis Freitag die aktuell wichtigsten Entwicklungen der Corona-Krise in ihren medizinischen und wirtschaftlichen Aspekten diskutiert und eingeordnet – in nur 19 Minuten. Talk-Gäste am Mittwoch, den 24. März: Marcel Remus, Makler für Luxus-Immobilien auf Mallorca, sowie Oliver Schwab, Prokurist und Abteilungsleiter bei der Süddeutschen Krankenversicherung SDK. Alle Sendungen sind jederzeit abrufbar in der Mediathek auf DUB-magazin.de!

