Essener Klinikchef: Gesundheitsschutz geht vor Datenschutz

Essen. Im aktuellen Videocast: Sorge vor den Folgen der Ausnahmen zu Weihnachten und Experten-Debatte um "Gesundheitsschutz vor Datenschutz".

Der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, kritisiert die über die Weihnachtstage geplanten Ausnahmen von den verschärften Anti-Corona-Maßnahmen. Diese nennt Werner in der neuen Folge unseres Videocasts „19 – die DUB Chefvisite“ aus Sicht eines großen Krankenhauses „schlichtweg inakzeptabel“. Der Mediziner fürchtet, dass die Möglichkeit zu größeren Familientreffen an Weihnachten sogar mehrfach am Tag genutzt werden könnte. So droht das Fest zum Superspreader-Event. Das würde nicht nur mehr neue Covid-19-Fälle bedeuten, sondern auch Klinikkapazitäten binden, die dann nicht für andere Patienten zur Verfügung stünden: „Das sind die Leidtragenden“, warnt Werner.

Werner: Gesundheitsschutz vor Datenschutz

Ob die verschärften Maßnahmen greifen, wird sich laut dem Mediziner erst Mitte Januar beurteilen lassen. Werner fordert daher mehr Funktionen bei der Corona-App. Ein Umbau der App reicht ihm nicht: „Das geht nur neu.“ Sein Grundsatz dabei: „Gesundheitsschutz geht vor Datenschutz“ – weil die Pandemie „nicht nur die Volksgesundheit, sondern auch die Volkswirtschaft zutiefst schädigt“. Auch Tobias Schlösser, Geschäftsführer beim Sparkassen-Finanzportal und damit verantwortlich für die Digitalisierung der Gruppe, kritisiert in der Sendung die rund 68 Millionen Euro teure App: „Zu viel Geld für zu wenig Leistung“, lautet sein Urteil. Insgesamt begrüßt er aber den Digitalisierungsschub durch Corona, der sich „langfristig bestätigen“ wird. Die Sparkassen-Gruppe sieht er für diese digitale Zukunft gut aufgestellt: „Wir holen auf“, sagt Schlösser.

Krankenhäuser melden sich aus Notfallsversorgung ab

Am Wochenende gab es bei den Essener Medizinern einen „sehr intensiven Notfallbetrieb“, berichtet Klinikchef Werner: „Das hängt damit zusammen, dass sich mache Krankenhäuser von der Notfall- und Intensivversorgung abgemeldet haben.“ Dies belastet das medizinische Personal „extrem“. Aktuell werden im Uniklinikum 135 Covid-19-Patienten behandelt, 41 liegen auf der Intensivstation. Dort sind zudem vier weitere Verstorbene im Zusammenhang mit dem Sars-CoV-2-Virus zu beklagen. Das RKI meldet bundesweit 188 Tote und 16.362 Neuinfizierte – 4030 mehr als am Montag der Vorwoche.

Bei „19 – die DUB Chefvisite" werden von Montag bis Freitag die aktuell wichtigsten Entwicklungen der Corona-Krise in ihren medizinischen und wirtschaftlichen Aspekten diskutiert und eingeordnet – in nur 19 Minuten. Als Talk-Gast dabei am Dienstag, den 15. Dezember: Carsten Cramer, Mitgeschäftsführer bei Borussia Dortmund.

Folge 27/ Essener Chef-Virologe: Keine Silvester-Partys! Ende. Aus.

´19 – die DUB-Chefvisite / Folge XXVII ´19 – die DUB-Chefvisite / Folge XXVII

Angesichts der weiterhin zunehmenden Infektionszahlen rät der Essener Chef-Virologe Prof. Ulf Dittmer: „Weihachten nur im kleinen Familienkreis feiern und mit FFP2-Maske“ bei geplanten Besuchen der Großeltern zum Fest. Mit diesem Corona-Schutz könne das Fest einigermaßen risikofrei stattstattfinden, mahnte Dittmer in der neuen Folge unseres Videocasts „19 – die DUB Chefvisite“. Dagegen sollte „Silvester ausfallen“, meint der Experte: „Keine Partys. Ende. Aus.“ Andernfalls drohe ein weiterer rasanter Anstieg der Neuinfektionen, die nach einer stabilen Phase aktuell wieder zunehmen. Um die Pandemie zu überwinden, müssten diese aber exponentiell fallen: „Die Kurve muss runtergehen wie im letzten Frühjahr“, mahnt Dittmer. Erst dann dürfe der Lockdown gelockert werden.

Entscheidend ist für ihn, alle Kontakte zu vermeiden, bei denen nicht ständig ein Mund-Nase-Schutz getragen werden kann. Kunden in Ladengeschäften sind dabei nicht das größte Problem – Dittmer denkt eher an Bahnreisende, die zwischendurch trinken müssen, und vor allem die Pausen auf der Arbeit. Deshalb sein Appell: „Deutlich mehr Homeoffice!“ Er erinnert zugleich an die bekannten Risiken bei privaten Feiern, auf denen ebenfalls nicht alle konsequent die Maske korrekt tragen.

Fast 30.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden

Die Lage im Gesundheitswesen ist deutlich angespannt – und wird sich noch verschärfen. Der Vorstandschef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, blickt mit Sorge auch auf die Belegung der umliegenden Krankenhäuser. Die Kapazitätenfrage „wird uns nächste Woche noch mehr beschäftigen“, warnt Werner in der Sendung. Dabei sind schon die aktuellen Zahlen alarmierend. Das RKI meldet bundesweit 29.875 Neuinfektionen binnen 24 Stunden – 6426 mehr als am Donnerstag und ein neuer Höchstwert. Der wurde mit 598 Verstorbenen auch bei den Totenzahlen im Zusammenhang mit dem Sars-CoV-2-Virus erreicht. Zwei Covid-19-Patienten starben seit gestern in der Essener Klinik. Dort sind zurzeit 123 Corona-Infizierte in Behandlung, davon 35 auf der Intensivstation.

Bei „19 – die DUB Chefvisite" werden von Montag bis Freitag die aktuell wichtigsten Entwicklungen der Corona-Krise in ihren medizinischen und wirtschaftlichen Aspekten diskutiert und eingeordnet – in nur 19 Minuten.

Folge XXVI/ Essener Uniklinik-Chef: Corona-Impfstoff ist ungefährlich

´19 – die DUB-Chefvisite / Folge XXVI ´19 – die DUB-Chefvisite / Folge XXVI

Der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, hält den Corona-Impfstoff für ungefährlich: „Es gibt keinen Hinweis auf außergewöhnliche Nebenwirkungen“, betont der Mediziner in der neuen Folge unseres Videocasts „19 – die DUB Chefvisite“. Allergische Reaktionen, wie es sie nun vereinzelt in Großbritannien gab, seien durchaus üblich und könnten auch bei anderen Impfungen auftreten.

„Der größte Fehler wäre es jetzt, Einzelberichte zu sehr aufzubauschen“, warnt Werner. Er rät zudem zu einem vorherigen Corona-Schnelltest, ehe es an Weihnachten zu Oma und Opa geht. Ein Test gebe „mehr Sicherheit, wenn auch nicht zu 100 Prozent“.

Sorgen bereitet Werner, dass in Deutschland die „Schallmauer von 20.000 Toten“ in Zusammenhang mit Covid-19 durchbrochen ist – die Zahl der Pandemie-Opfer wird „deutlich“ die von rund 27.000 Verstorbenen in der schweren Grippewelle 2017/18 übersteigen, fürchtet er. Das RKI meldet 440 weitere Tote binnen 24 Stunden und mit 23.679 Neuinfektionen zugleich einen neuen Höchstwert sowie 1633 mehr als am Donnerstag der Vorwoche. Im Essener Klinikum ist seit gestern kein Covid-19-Patient verstorben – „etwas ganz Positives“, so Werner. Dort werden aktuell 127 Corona-Infizierte behandelt, davon 37 auf der Intensivstation.

Flirten zu Corona-Zeiten - am besten per Videochat

Corona hat das Flirten „nicht einfacher gemacht“ – die Expertin für Partnersuche, Nina Deißler, empfiehlt Internet-Tools zum Kennenlernen in der Pandemie. „Nutzt Videochats, wenn ihr im Online-Dating unterwegs seid“, sagt sie in der Sendung. Damit lässt sich leichter ein erster Eindruck vom Date gewinnen als mit „anderthalb Meter Abstand und halb verdecktem Gesicht“. So könne man prüfen, ob der Traumpartner wirklich passen könnte, „bevor man in die nächste Stadt fährt, um sich auf einen Kaffee zu treffen“.

Bei „19 – die DUB Chefvisite" werden von Montag bis Freitag die aktuell wichtigsten Entwicklungen der Corona-Krise in ihren medizinischen und wirtschaftlichen Aspekten diskutiert und eingeordnet – in nur 19 Minuten.

Folge XXV/ Psychologie-Professor: Warum Pandemie aggressiv macht

´19 – die DUB-Chefvisite / Folge XXV ´19 – die DUB-Chefvisite / Folge XXV

In der Corona-Krise „müssen wir die Kinder im Blick haben“, mahnt der Leiter der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am LVR-Klinikum Essen, Professor Dr. Martin Teufel, in der neuen Folge unseres Videocasts „19 – die DUB Chefvisite“. Die Pandemie setze den kleinsten Mitgliedern unserer Gesellschaft mit am meisten zu. Teufel setzt darauf, Familien zu informieren und so ihre Kompetenzen zu stärken. Der Psychologe ist zuversichtlich, dass das gelingt: „Die Krise wird uns reifer machen.“ In der Pandemie beobachtet er zwei Handlungsmuster: Einerseits zeige sich „mehr Solidarität“, etwa beim Einkaufen für Ältere. Andererseits wachse der Egoismus, der sich zum Beispiel im Hamstern von Klopapier oder Mehl äußere – dann sei im Supermarkt „Aggressivität da“, so Teufel.

Trotz Impfstart - wird werden erstmal weiterhin masken tragen müssen

Ein „klares Zeichen der Solidarität und gegen Egoismus“ ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für den Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner. Angesichts der vielen Menschen, die noch immer ohne Maske unterwegs sind, warnt er: „Wir dürfen vor lauter Fokussierung auf die erwarteten Impfungen auf keinen Fall eine Lockerung des Alltagsmaskengebotes zulassen.“ AHA-Regeln und Stoßlüften „werden uns noch viele Monate begleiten“, betont der Mediziner in der Sendung. Werner hält es zwar für möglich, im Januar mit der Impfung zu starten. Der Experte betont aber, dass zuerst gefährdete Gruppen an der Reihe sind – die Immunisierung werde „schrittweise umgesetzt, ohne Ungeduld“.

Zahl der Toten auf einem Höchststand

Die neuesten RKI-Daten sprechen für Werner eine „eindeutige Sprache“, warum die Schutzmaßnahmen eingehalten werden müssen: Mit bundesweit 590 an oder mit Covid-19 Verstorbenen binnen 24 Stunden ist ein neuer Höchststand erreicht – die Zahl der Neuinfektionen liegt mit 20.815 um 3545 über der vom Mittwoch der Vorwoche. Auch in der Essener Klinik hat die Zahl der Corona-Patienten auf aktuell 131 zugenommen. Davon werden 37 auf der Intensivstation behandelt. Seit gestern sind dort vier weitere Tote im Zusammenhang mit dem Sars-CoV-2-Virus zu beklagen.

Bei „19 – die DUB Chefvisite" werden von Montag bis Freitag die aktuell wichtigsten Entwicklungen der Corona-Krise in ihren medizinischen und wirtschaftlichen Aspekten diskutiert und eingeordnet – in nur 19 Minuten.

