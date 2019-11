Zu Karneval gehören die Berliner dazu: Das süße Fettgebäck überrascht in der närrischen Jahreszeit mit verschiedenen Cemefüllungen.

Karneval In der fünften Jahreszeit gibt es Deftiges und Süßes

An Rhein und Ruhr. Warum fetthaltige Speisen zu Karneval besonders beliebt sind. Ein Überblick über die Traditionsgerichte und ein paar Tipps für die tollen Tage.

Helau und Alaaf! Aus den Boxen dröhnen die Mitgröl-Songs von den Höhnern, Brings, Klaus & Klaus und Trude Herr. Auf den Straßen und in den Kneipen tanzen bunt gekleidete Menschen jeden Alters, es wird geschunkelt und gebüzzt. Kurzum: In der fünften Jahreszeit steht an Rhein und Ruhr alles Kopf. Von Altweiberfastnacht bis Veilchendienstag wird besonders kräftig gefeiert – und das geht mit ziemlich deftiger Kost und vor allem alkoholhaltigen Getränken einher.

Mettbrötchen und Frikadellen für den kleine Hunger

Welche Gerichte kommen auf den Tisch? Dicke Bohnen mit Speck, Eintöpfe und der Rheinische Sauerbraten stehen auf den Speisekarten der Gaststätten. „Für den kleinen Hunger gehen Mettbrötchen, Frikadellen oder auch Röggelchen mit Käse“, weiß Kai Rutzen, der als Kochfrischling den kölschen Karneval hautnah miterlebt hat und seit einigen Jahren ein eigenes Catering-Unternehmen in Essen betreibt.

Frikadellen sind beliebt zu Karneval.

„Fettreiches Essen soll den Magen beschäftigen und für eine langsamere Resorption des Alkohols sorgen. Ernährungsphysiologisch ist das aber ein Irrglaube“, sagt Rutzen. „Es ist viel wichtiger, für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt zu sorgen.“ Heißt: Zum Hochprozentigen, der immer nur langsam und gleichmäßig konsumiert werden sollte, gehört ein Glas stilles Wasser. „Still ist wichtig, denn Kohlensäure erhöht die Aufnahme von Alkohol im Körper.“

Fett war ein wertvoller Rohstoff

Und: Nicht nur fette Speisen, sondern ebenso jene mit reichlich Mineralstoffen gehören an den tollen Tagen auf den Tisch, empfiehlt Kai Rutzen. Dass zu Karneval besonders fettreich gegessen wird, habe seine Ursprünge in den religiösen Gegebenheiten. „Vor der 40-tägigen Fastenzeit mussten die schnell verderblichen Vorräte aufgebraucht werden. Da man keine Kühlschränke hatte, wurden Fleisch, Butter und Eier aufgebraucht – verbunden mit großen Feiern.“ Eine Erklärung für die Bedeutung von Karneval sei das Lateinische „carne vale!“, also „Fleisch, leb wohl!“

Hoch her geht es in der fünften Jahreszeit.

Fett war ein wertvoller Rohstoff und sollte nicht ungenutzt bleiben – deshalb wurden Teiglinge darin ausgebacken. Und noch heute gehören zu Karneval traditionell die Berliner bzw. Pfannkuchen oder Krapfen sowie Mutzenmandeln. Das Fettgebäck mit dem marmeladigen Innenleben bekommt vor Aschermittwoch in vielen Bäckereien lustige Brüder und Schwestern: Verziert mit Hütchen, Clowns-Gesichtern oder bunten Splits kommen sie auch mit Eierlikör- oder Cointreau-Füllung beschwipst daher.

Rollmops und Hering an Aschermittwoch

Wer an Aschermittwoch dann doch einen tierischen Kater hat – Rollmops und Hering mit Pellkartoffeln und Schnittlauchquark gehören zu den Traditionsmahlzeiten. Mit sauren Gurken, Brühe oder Salzstangen können ebenfalls verlorene Salze ersetzt werden, und die Säure fördert überdies den Alkoholabbau.

„Außerdem heißt es auch dann wieder: viel Wasser trinken“, rät Kai Rutzen. Und ein bisschen frische Luft soll ja auch nicht schaden – das weckt die Lebensgeister nach so viel Feier- und Völlerei!

>> Kräftig gefeiert wurde schon im alten Rom

Die Herkunft des Wortes Karneval ist nicht eindeutig geklärt. Einige leiten es vom lateinischen Begriff carrus navalis („schiffartiger Wagen, Schiffskarren“) ab, weil sich griechische Priester bei Feierlichkeiten in Athen mit einem kleinen Schiff auf Rädern transportieren ließen. Römerinnen sollen dies bei Bacchanalien und später im christlichen Rom beim Karneval nachgeahmt haben.

Eine andere Deutung aus dem Lateinischen interpretiert „carne vale!“ scherzhaft als „Fleisch, leb wohl!“ im Hinblick auf die bevorstehende Fastenzeit, in der auf Fleisch verzichtet wird.



Synonyme für Karneval sind unter anderem närrische Zeit, tolle Tage, Fastnacht, fünfte Jahreszeit, Fasnacht, Fasching und Fastelabend.