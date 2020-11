Die traurige Existenz des Jürgen Bartsch

In der neuen Folge blickt „Der Gerichtsreporter“ zurück auf die Geschichte des bekannten Kirmesmörders.

Die „Bestie von Langenberg“, der „Teufel in Menschengestalt“ – so nannten ihn die Medien. Die Fahndungsfotos hingen an Bäumen und Litfaßsäulen.

Auch in den Zeitungen war das grobkörnige Bild abgedruckt, das den Kirmes-Mörder mit einem kleinen Jungen in einem Autoscooter zeigte.

Doch nachdem die Leichen der vier Jungen in einem Langenberger Stollen gefunden worden waren, dauerte es noch ein paar Tage, bis die Polizei dem richtigen Täter auf die Spur kam: Jürgen Bartsch. Ein Jahrhundert-Prozess beginnt.

Moderation: Brinja Bormann und Stefan Wette; Redaktion: Theresa Langwald; Produktion: Brinja Bormann