Deutschlandticket: Steigen mehr Menschen auf die Schiene um?

Essen. Lange hat es gedauert, nun gibt es das Deutschlandticket. Steigen damit mehr Menschen von der Straße auf die Schiene um? Wir haben nachgefragt:

In einer Umfrage hat die Funke Mediengruppe in NRW die Einführung des Tickets begleitet.

Die Frage war: Trägt das Ticket zur gewünschten Verkehrswende und zu einer stärkeren Nutzung des ÖPNV bei?

Das Ergebnis ist eher ernüchternd für die Verkehrsplaner.

Es war ein langes politisches Ringen bis zur Einführung des Deutschlandtickets. Seit dem ersten Mai 2023 können Menschen mit dem 49-Euro-Ticket quer durch das Land fahren und das gesamte Angebot des öffentlichen Nahverkehrs nutzen. Doch wie wird das Angebot angenommen? Sind nach fast drei Monaten viele Menschen von der Straße auf die Schiene umgestiegen? Lesen Sie hier: Deutschlandticket: Alle Infos - auch zur IC-Nutzung

In einer nicht repräsentativen Umfrage hat FUNKE NRW die Einführung des Deutschlandtickets begleitet. Fast 4000 Personen haben an der Umfrage teilgenommen.

Ein Großteil der in der Umfrage befragten Teilnehmerinnen und Teilnehmer (fast 40 Prozent) nutzen täglich oder fast täglich das Auto. Deutlich weniger hingegen nutzen hingegen täglich Bus oder Bahn (23 Prozent).

Doch wie stehen die Chancen, mehr Menschen für den öffentlichen Nahverkehr zu begeistern mit dem Deutschlandticket? Nicht so wirklich gut, heißt es in dem Fazit der Umfrage. "Hinsichtlich der zukünftigen Nutzung des ÖPNV geben fast 50 Prozent der Teilnehmer an, dass sich ihr Nutzungsverhalten gegenüber dem ÖPNV nicht verändern wird", heißt es in der Studie. "44 Prozent gaben an, dass Sie ihn häufiger nutzen werden, während 6 Prozent angaben, dass Sie ihn seltener nutzen werden."

Dabei ist es nicht der Preis, der die Teilnehmenden der Umfrage vor dem Umstieg auf die Schiene abschreckt: Über 60 Prozent der Teilnehmenden halten den Preis von knapp 50 Euro für angemessen. Auch wenn es mit Blick auf die Kaufabsicht ein bisschen hinter dem Vorgänger zurückbleibt. 20 Prozent mehr der Befragten hatten sich für den Kauf des 9-Euro-Tickets ausgesprochen.

Deutschlandticket: Umfrage erwartet Nutzungs-Steigerung im Nahverkehr

Die Umfrage kommt zu dem Schluss, dass "die befragten Personen, die bereits ein Ticket besitzen und den ÖPNV regelmäßig nutzen, einfach auf das 49-Euro-Ticket umsteigen". Trotzdem erwartet eine große Mehrheit der Teilnehmenden eine Nutzungs-Steigerung des Öffentlichen Personennahverkehr.

