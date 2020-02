Gute Nachrichten aus den Krankenhäusern des Ruhrgebiets. Alle bisher getesteten Verdachtsfälle in Duisburg, Essen, Witten und Moers sind nicht mit dem Coronavirus infiziert. Trotz der Entwarnung am Freitag bleibt eine achtköpfige Familie plus ein Partner aus Essen-Stoppenberg vorsichtshalber noch einige Tage in Quarantäne. Zwei Familienmitglieder hatten über grippeähnliche Symptome geklagt, nachdem sie an jener nun berüchtigten Karnevalssitzung in Gangelt bei Heinsberg teilgenommen hatten. Im Klinikum Dortmund werden noch sechs Bürger mit Verdacht auf Corona getestet.

Die Zahl der erkrankten Menschen im Kreis Heinsberg ist am Freitag von 20 auf 35 gestiegen. Bei der Kappensitzung infizierten sich aber auch Menschen, die andernorts tätig sind: Ein Soldat, der auf dem Militärflughafen Köln-Wahn stationiert ist, ein Klinik-Arzt aus Mönchengladbach, der Mitarbeiter einer Unternehmensberatung in Düsseldorf, sowie ein Angestellter der Knappschaft in Bergheim. Auch in Lüdenscheid im Märkischen Kreis gibt es einen neuen Infektionsfall. Ein Lehrer hatte mit einem bestätigten Corona-Patienten aus dem Kreis Heinsberg an einer Veranstaltung teilgenommen. Am Freitag wurde er positiv getestet, er zeigt laut Kreis nur „milde Erkältungssymptome“ und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Die Mosaikschule in Lüdenscheid bleibt vorerst geschlossen, 31 Kontaktpersonen des Mannes wurden bislang unter Quarantäne gestellt.

Die Wirtschaft

Ernst&Young ist das erste Unternehmen in NRW, das Niederlassungen vorsichtshalber schließt. Ein Mitarbeiter in Düsseldorf wurde positiv getestet, der Mann soll in Heinsberg wohnen. Nun sollen seine 1400 Kollegen in der Landeshauptstadt und 100 weitere Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater am Standort Essen-Rüttenscheid vorerst von Zuhause arbeiten. Der Infizierte hatte sich kurze Zeit in Essen aufgehalten, hatte aber laut Unternehmen „keinen Mandantenkontakt“.

Auch Borussia Dortmund steht durch Corona wirtschaftlich unter Druck. Der Aktienkurs des börsennotierten Fußball-Bundesligist brach am Freitag um über acht Prozent ein. Allerdings fürchtet der BVB keine Einnahmeausfälle durch mögliche Spielabsagen, erklärte ein Sprecher. Der Verein habe eine Ausfallversicherung.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus stehen in Düsseldorf mehrere Messen auf dem Prüfstand, darunter die „Beauty“, die „Top Hair“ sowie die „ProWein“. Die Internationale Messe für Technologien der Metallbearbeitung, die eigentlich ab dem 10. März stattfinden sollte, wird verschoben. „Wir stehen in direktem Kontakt mit den zuständigen Gesundheitsbehörden und vertrauen auf deren Empfehlung“, sagte Messe-Chef Werner Dornscheidt.

Die Politik

In einer Pressekonferenz am Freitag kritisierte Oberbürgermeister Ulrich Sierau das Land NRW für sein Krisenmanagement. Es gebe bislang noch keine klare Kommunikationsstruktur und die Stadt sei unzureichend informiert worden. Die Gesundheitsministerien des Landes und des Bundes müssten klare Grundlagen an die Hand geben, wie vor Ort mit dem Coronavirus umgegangen werden sollte.

Kritik kommt auch von vielen Ärzten. So wundert sich zum Beispiel Hausarzt Udo Pappert aus Holzwickede, dass es bereits zu Lieferengpässen bei Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken kommt. „Entgegen der Aussagen verantwortlicher Gesundheitspolitiker ist Deutschland nicht gut vorbereitet auf das Coronavirus.“ So sieht es auch der Bundesverband der Amtsärzte. Die Vorsitzende Ute Teichert warnte in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“: „Bei größeren Ausbrüchen oder einer Vielzahl von Erkrankten und Kontaktpersonen fehlen den Gesundheitsämtern schlichtweg die Kapazitäten.“ Bundesweit gebe es 2500 Amtsärzte verteilt auf 380 Gesundheitsämter. „Da fehlt mir einfach die Fantasie, wie das bei der Bekämpfung einer großen Epidemie ausreichen soll.“

Eine Absperrung ganzer Ortschaften wäre als Maßnahme gegen das neue Coronavirus nach Auffassung des Heinsberger Landrates Stephan Pusch (CDU) zwecklos. „Ich halte das sowohl für den Staat als auch für unsere Menschen für eine Maßnahme, die sie nicht akzeptieren werden“, sagte Pusch am Freitag bei einer Pressekonferenz. „Was wollen wir jetzt absperren, was soll das noch bringen?“ Am Freitag hatte eine Falschmeldung über angeblich geplante Sperrbezirke für Aufregung gesorgt. Auch Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) warnte bei einem Besuch in Heinsberg vor Panik und Alarmismus und sprach von einer „ernsten Situation“.

Weitere Auswirkungen

Die Düsseldorfer Uni-Klinik verzeichnet einen deutlichen Rückgang an Blutspenden. Von den im Schnitt täglich 60 Spendern komme derzeit rund ein Viertel nicht, berichtete der Leiter der Blutspendezentrale, Johannes Fischer, am Freitag. Die Absagen würden mit der Furcht vor einer Ansteckung begründet. Die Blutspendezentrale versorgt unter anderem Krebspatienten, die wegen einer Chemotherapie keine eigene Blutbildung mehr haben.

Der landesweite Warntag, geplant am Donnerstag, wird verschoben. Das Heulen von Sirenen könnte zu Verunsicherung führen.

Ein „Fieberzelt“ testet das Klever Krankenhaus. Es steht nun auf einem Parkplatz und erinnert an ein Bierzelt. Hier sollen keineswegs Patienten behandelt werden, aber die Diagnostik soll getrennt werden vom normalen Betrieb und der Notaufnahme.

Als Ausrede vor Gericht hat das Coronavirus in Düsseldorf nicht funktioniert. Ein 29-jähriger Angeklagter war seinem Prozess am Landgericht am Freitag mit der Begründung ferngeblieben, er stehe als Verdachtsfall unter Quarantäne. Berufung gescheitert. Wegen Betrugs muss der Corona-Trittbrettfahrer nun 1200 Euro Geldstrafe zahlen. (red/tom)

Die Kassenärztliche Vereinigung hat eine landesweite Patientenhotline eingerichtet, Samstag und Sonntag, 8 bis 22 Uhr: 116 117 (ohne Vorwahl). Die Krankenkasse Barmer informiert unter 0800/84 84 111.