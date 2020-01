Kamen. Im Kreis Unna gibt es einen ersten Coronavirus-Verdacht. Der Mann aus Kamen wird seit Donnerstag im Klinikum behandelt und isoliert.

Coronavirus: Verdachtsfall auch im Kreis Unna

Die Gesundheitsbehörde des Kreises Unna meldet in Sachen Coronavirus den ersten Verdachtsfall in ihrem Zuständigkeitsbereich. Es handelt sich um einen Mann aus Kamen (Jahrgang 1963), der mehrere Wochen beruflich in der Region um Wuhan auf. Seit dem 10. Januar ist der Kamener wieder zurück in Deutschland.

Der Mann, laut Mitteilung des Kreises Unna ist er Jahrgang 1963, werde seit Donnerstagmorgen im Klinikum Lünen behandelt und dort isoliert. Sein Gesundheitszustand ist nach Mitteilung der Klinik nicht besorgniserregend.

Coronavirus-Verdacht in Siegen hat sich wohl nicht bestätigt

Der Kamener litt zunächst unter Reizhusten, maß dem aber erst wohl keine besondere Bedeutung bei. Nach einem Arztbesuch wurde er am 30. Januar in das Lüner Krankenhaus eingewiesen. Dort wurden verschiedene Proben genommen und in Labore zur Untersuchung weitergeleitet. Konkrete Ergebnisse werden nicht vor dem Wochenende erwartet.

Der Fall aus dem Kreis Unna ist nicht der erste in NRW. Einen ersten Alarm hatte es zu Wochenbeginn an einer Schule in Iserlohn gegeben. In Siegen wurden zwei Reiserückkehrer mit Verdacht auf Coronavirus ins Kreisklinikum Siegen gebracht worden. Mittlerweile steht auch hier fest, dass sie wahrscheinlich nicht an dem Virus erkrankt sind. (mawo)