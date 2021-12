Karneval in NRW Wegen Corona: Keine großen Karnevalssitzungen in NRW

NRW. Das Land NRW hat sich mit den Karnevalsverbänden darauf geeinigt, auf Karnevalssitzungen zu verzichten. Ein Hilfsfond soll Verluste abschwächen.

Der Karneval kann nach den Worten von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) wegen der Corona-Pandemie auch in dieser Saison nicht wie gewohnt stattfinden. Veranstaltungen, bei denen sich viele Menschen in engen Innenräumen begegneten, seien in den nächsten Monaten nicht verantwortbar, sagte Wüst am Dienstag nach einem Gespräch mit Vertretern des organisierten Karnevals.

Dies gelte etwa für Karnevalsbälle, Partyformate und gesellige Karnevalssitzungen, bei denen Abstandsgebote und Maskenpflicht nur schwerlich umsetzbar seien. Deshalb hätten die Karnevalsvertreter freiwillig zugesagt, auf solche Veranstaltungen zu verzichten.

Entscheidung über Karnevalsumzüge steht noch aus

Eine Entscheidung über Karnevalsumzüge oder andere Veranstaltungen unter freiem Himmel sei das aber noch nicht. Dazu solle es Mitte Januar mehr Infos geben.

Ein Hilfsfonds soll Vereinen helfen, finanzielle Verluste durch abgesagte Karnevalsveranstaltungen abzufedern. Dabei sei es irrelevant, ob die Veranstaltungen freiwillig abgesagt werden oder an rechtlichen Vorgaben scheitere. (mit dpa)

