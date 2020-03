Der Podcast von WAZ, NRZ und WP „nah&direkt“ befasst sich in der 27. Folge mit dem Coronavirus und der aktuellen Lage in NRW.

Podcast Corona in NRW: Von Panikmache, Drive-In-Tests und Quarantäne

Essen. NRW hat deutschlandweit die meisten Corona-Fälle. Müssen wir uns Sorgen machen? Und kann das Virus den Sommer überleben? Wir fragen im Podcast.

Corona hier, Corona da – man kann es schon fast nicht mehr hören. Wir finden aber, wir können auch nicht einfach darüber schweigen und möchten in der neuen Podcast-Folge über die Corona-Lage in der Region informieren. Dazu haben wir mit der Virologin und Junior-Professorin Stephanie Pfänder von der Ruhr-Uni-Bochum gesprochen. Sie hat uns zum Beispiel erzählt, ob das Virus COVID-19 den Sommer überleben kann und was sie von sogenannten Corona-Drive-Ins hält.

v.li.: Hubert Wolf, WAZ-Redakteur, und Podcast-Redakteurin Theresa Langwald bei der Aufzeichnung der neuen Folge nah&direkt zum Thema „Corona in NRW“. Foto: Funke Online NRW

Und WAZ-Redakteur Hubert Wolf, der vor Kurzem noch in Südkorea war, berichtet von der Krisenlage vor Ort, aber natürlich auch über die Situation in Nordrhein-Westfalen: Sollte man sich Vorräte zulegen? Müssen bei uns Bundesliga-Spiele abgesagt werden? Neigen wir zu unverhältnismäßiger Panik? Diese und weitere Fragen klären sie im Gespräch mit Podcast-Redakteurin Theresa Langwald.

Vom nah&direkt-Podcast gibt es jeden Freitag eine neue Folge. Ihr findet ihn überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel:

Dort könnt ihr ihn kostenlos abonnieren oder ihn online auf nah-und-direkt.de im Stream anhören.

Ihr habt eine Frage, Kritik oder einen Themenvorschlag? Dann schreibt uns eine E-Mail an hallo@nahunddirekt.de . Wir freuen uns!