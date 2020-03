Helfen wollen viele in der Corona-Krise: Medizinstudenten, Physiotherapeuten, Auszubildende und Studis in Pflegeberufen, der Nachwuchs der Gesundheitsökonomen. Doch wie vernetzt man dieses Angebot am besten mit all den Kliniken, Praxen, Pflegediensten, Laboren und Gesundheitsämtern, die nun dringend Verstärkung mit Fachkenntnissen suchen. Dazu haben Medizinstudenten mit Bochumer Beteiligung nun die zentrale Plattform für Deutschland und Österreich geschaffen. "match4healthcare" entstand in rekordverdächtiger Zeit: Von der Idee bis zur fertigen Plattform dauerte es nur eine Woche.

Jana Aulenkamp müsste eigentlich an ihrer Doktorarbeit schreiben. Doch seit die angehende Anästhesistin aus Bochum am Donnerstag vergangener Woche mit Jeremy Schmidt aus Heidelberg nachdachte, was man tun könne, ist daran und an Schlaf kaum zu denken. Aulenkamp war bis vor kurzem Präsidentin der "Bundesvertretung der Medizinstudierenden" und ist schon darum bestens vernetzt mit allen 39 Medizin-Fakultäten in Deutschland. Die Nachwuchsmediziner holten sich noch am Donnerstag die Zustimmung der Fachschaften und die rasant wachsende Facebook-Gruppe “medis-vs.COVID19” ins Boot - und starteten durch.

Jede Fachschaft hatte ihre eigenen Listen

Natürlich gibt es bereits Vermittlung, aber jede Fachschaft hatte bislang ihr eigenes System mit Google-Docs und Excel-Tabellen, mehrer Helfer mussten jeden Tag stundenlang mailen und telefonieren. "Eine Klinik macht einen Aushang und es melden sich 300 Leute", beschreibt Jana Aulenkamp den Aufwand. "Oder sie versucht die Fachschaft zu erreichen, dann werden Listen geführt und Studies womöglich doppelt kontaktiert." Bislang seien auch nur die Kliniken an Uni-Standorten abgedeckt worden, aber die Studierenden befinden sich nun überwiegend in ihren Heimatorten und können schlecht reisen. Außerdem wächst die Gruppe der Hilfewilligen so rasant, dass der Vermittlungsaufwand viel Kapazität bindet, die wieder in die eigentliche Hilfe fließen könnte: Über Facebook haben sich bereits 20.000 Hilfewillige gemeldet.

Doch wie kommt man an Programmierer? Die Studierenden meldeten ihre Idee beim Hackathon der Bundesregierung (#wirvsvirus) an und ein "Tech-Team" nahm sich der Sache an. Genau eine Woche nach der Idee stand die Seite, am Donnerstag und Freitag registrierten sich bereits über 3000 Helfende. Ab Samstag können sich nun Institutionen registrieren. Auch Pflegedienste, Labors, Rettungs- und Pflegedienste können mitmachen. Apotheken ebenfalls, allerdings gibt es hier mit "#ApothekenHelfen" bereits eine Plattform, auf die "match4healthcare" verweist.

Wittener Medizinstudenten gründen CoronAid

Auch die Bundesärztekammer, die Kassenärztliche Vereinigung und das Ärzteblatt unterstützen das Projekt.

Die Studierenden der privaten Uni Witten/Herdecke hatten bereits kurz zuvor die Initiative CoronAid gegründet, die ebenfalls Gesundheitseinrichtungen in der Region unterstützt. Rund 300 Studierende haben sich seit Mitte März als Freiwillige gemeldet. Einige unterstützen seit dieser Woche diverse Telefonhotlines, nun machen sich rund 70 Studierende für den Einsatz an zehn Kliniken bereit.