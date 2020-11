Casino-Glückssträhne? Alt-Knacki darf 90.000 Euro behalten

Alt ist er geworden. Aber es ist ja auch fast 30 Jahre her, dass ich Hans-Heinrich S. das letzte Mal vor Gericht gesehen habe. Er gehörte damals zu einer hochkarätigen Räuberbande, die in den 80er und 90er Jahren brutal und höchst konspirativ Banken, Baumärkte und Supermärkte überfiel. Jetzt muss sich der mittlerweile 72 Jahre alte Mann aus dem Essener Stadtteil Frohnhausen in der Berufung wegen Betruges verantworten. Auch ein Abstieg.

Die "Golf-Bande" bestand aus vier Männern aus dem Essener Milieu, die alte Garde der Räuberbande. Mit einem geklauten Golf fuhren sie zum Tatort, nach der Tat wechselten sie das Fluchtfahrzeug, um in einem ebenfalls gestohlenen VW Golf unterzutauchen. Daher ihr Name. Die Beute bewegte sich immer im sechsstelligen Bereich. Zur Ausstattung gehörten Waffen. Beim Kauf einer Pumpgun hatte eines der Bandenmitglieder die technischen Anforderungen eindeutig formuliert: "Da muss der Putz von der Decke fliegen."

Zwölf Jahre Haft und Sicherungsverwahrung

Hans-Heinrich S. hatte 1993 zwölf Jahre Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung bekommen. Strafrechtlich war er kein Kind von Traurigkeit. 1972 hatte ihn das Landgericht Wuppertal bereits zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach einem Banküberfall hatten die Gangster, er gehörte damals zu einer anderen Bande, aus ihrem Fluchtauto auf das sie verfolgende Polizeiauto geschossen. In etwa so, wie man es aus US-Krimis kennt.

2012 kam Hans-Heinrich S. nach fast 20 Jahren Haft frei. Er zog nach Frohnhausen, bezog Hartz IV. Ruhig blieb es um ihn - wäre er nicht am 16. April 2017 zum Essen in die Zornige Ameise in Bergerhausen gegangen. Er verschluckte sich an einem Steak-Bissen, verlor das Bewusstsein. Der Notarzt brachte ihn nach erfolgreicher Reanimation ins Krankenhaus.

Polizei erinnerte sich an die Golf-Bande

Da war noch seine Tasche, prall gefüllt mit Geldscheinen, insgesamt 90.000 Euro. Die Sanitäter überreichten sie der Polizei, und die kam schnell darauf, wer Hans-Heinrich S. ist. Immerhin war die Millionen schwere Tatbeute der Golf-Bande nie aufgetaucht.

Die Versuche, das Geld den früheren Taten zuzuordnen, scheiterte allerdings. Fest stand aber, dass Hans-Heinrich S. die 90.000 Euro der Stadt Essen nicht gemeldet und trotzdem Hartz IV kassiert hatte. So verurteilte das Amtsgericht Essen ihn zu acht Monaten Haft mit Bewährung, weil er die Stadt Essen für den sicher festgestellten Zeitraum von drei Monaten um rund 3000 Euro Sozialleistungen geschädigt hatte. Dieses Geld zog die Justiz auch ein.

90.000 Euro in Spielbank gewonnen?

Strittig war die weitere Entscheidung des Amtsgerichtes, auch die 90.000 Euro einzuziehen. Seit einigen Jahren müssen Betroffene nachweisen, dass ihr Geld aus legalen Quellen stammt. Auf den ersten Blick erscheint es schwierig. Aber Hans-Heinrich S. konnte sogar mit Hilfe der Spielbank Hohensyburg belegen, dass er 2017 Tag für Tag dort gespielt, immer auf Schwarz gesetzt und mit immer größeren Einsätzen zum Schluss 90.000 Euro zusammen hatte. Das Amtsgericht glaubte ihm nicht: "Das diente nur dem Verschleiern."

In der Berufung hielt auch die XIII. Strafkammer das "für wenig plausibel", wie es Richter Peter Wilfinger formulierte. Argwohn erweckte bei ihm auch der Umstand, dass bei den Casinobesuchen in Dortmund öfter eine andere Größe des früheren Essener Milieus anwesend war. "Calypso" war sein Spitzname, mit vielen Gerichtsterminen ein intimer Kenner der Essener Juristenszene.

Glückssträhne nicht ausgeschlossen

Es blieb bei der Frage, ob Hans-Heinrich S. tatsächlich eine Glückssträhne hatte. Sein Verteidiger Udo Menning beharrte darauf. Die Wende für den Alt-Knacki kam, als Staatsanwalt Philipp Vroomen daran erinnerte, dass er einst auf der Penne den Mathe-Leistungskurs belegt hatte. Er bemühte seinen Taschenrechner und errechnete eine Wahrscheinlichkeit von 2,5 Prozent, dass der Angeklagte dieses Spielglück hatte. Ausgeschlossen war die Glückssträhne also nicht.

So blieb auch dem Gericht nichts anderes übrig, als dem Angeklagten die 90.000 Euro zu lassen. Die Strafe für den Sozialhilfe-Betrug blieb natürlich bestehen. Richter Peter Wilfinger prophezeite dem Angeklagten allerdings, dass er nicht viel Freude an den 90.000 Euro haben werde, weil die Stadt Essen jetzt sicherlich aktiv werde: "Die werden sich melden. Die Stadt wird Ihnen nichts mehr geben." Aber vielleicht geht Hans-Heinrich S. ja wieder in die Spielbank, setzt 90.000 Euro auf die 13 - und die 14 kommt.