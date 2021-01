Bottroper Familie wollte trotz Quarantäne in Türkei fliegen

Düsseldorf/Bottrop. Obwohl sie unter Quarantäne stehen, wollte eine Bottroper Familie vom Flughafen Düsseldorf nach Ankara fliegen. Die Bundespolizei stoppte sie.

Die Bundespolizei am Düsseldorfer Flughafen hat Montagabend eine Familie aus Bottrop gerade noch daran hindern können, in ein Flugzeug nach Ankara zu steigen. Eigentlich sollten die drei zu Hause in häuslicher Quarantäne sein, der Familienvater war nämlich positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Auch die Ehefrau und der Sohn hatten als Kontaktperson ersten Grades eine Quarantäneverfügung des Bottroper Gesundheitsamtes erhalten, berichtet die Bundespolizei am Dienstagmorgen.

Zwar zeigten alle drei den Polizisten einen negativen Corona-Test, aber bei dem Test des 44-Jährigen hatten die Beamten ihre Zweifel, ob der Test authentisch ist. Deshalb wurde er sichergestellt. Auch darüber hinaus verstrickte sich der Bottroper in Widersprüche. Er sagte den Polizisten, dass er und seine beiden Begleiter getrennt zum Flughafen gekommen waren. "Diese Angaben konnten nach Rücksprache mit den in Frage kommenden Taxiunternehmen aus Bottrop und Umgebung nicht verifiziert werden", heißt es im Bericht der Bundespolizei zu dem Vorfall.

Vom Flughafen direkt in Quarantäne - Stadt Bottrop ermittelt nun weiter

Später gab der Familienvater jedoch zu, gegen die Quarantäneverpflichtung verstoßen zu haben, da seine Mutter plötzlich verstorben ist und die Bestattung in der Türkei stattfinden soll.

Nach Rücksprache mit dem Bottroper Gesundheitsamt wurden der Deutsche sowie sein 18-jähriger Sohn und seine 42-jährige Frau nach Hause entlassen. Mit der Auflage sich sofort in die häusliche Quarantäne zu begeben. Mit welchen Strafen die drei zu rechnen haben ist nun Angelegenheit der Stadt Bottrop. (red)