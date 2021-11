Boosterimpfung in NRW: Wo im Ruhrgebiet geimpft wird

Im Interview spricht Virologe Dittmer darüber, warum er die Abstandsregel für Blödsinn hält und was in den nächsten Wochen wichtig wird.

Essen. Viele Ärzte berichten von einem Ansturm auf die Boosterimpfung. Einige Städte richten mobile Zentren ein. Ein Überblick, wo jetzt geimpft wird.

In vielen Hausarzt-Praxen im Ruhrgebiet stehen die Telefone nicht mehr still. Zahlreiche Patientinnen und Patienten möchten Termine für ihre Booster-Impfung vereinbaren. Einige Städte reagieren auf den Ansturm und richten wieder mobile Impfstellen ein, um die Hausärzte zu entlasten. Denn sie sind es, die seit Schließung der Impfzentren vor allem die Corona-Impfungen vornehmen. Ein Überblick über die Lage in den Städten.

Essen will Ärzte mit dezentralen Impfaktionen entlasten

In Essen kommt unter anderem ein Impfbus zum Einsatz, in dem sich Interessierte sowohl die Erst- und Zweit- als auch die Dritt-Impfung abholen können. Er hält zum Beispiel am Donnerstag, 18. November, auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt auf der Kettwiger Straße.

Die Stadt weist außerdem darauf hin, dass ab der kommenden Woche und bis Jahresende wieder regelmäßig im AOK-Haus (Friedrich-Ebert-Straße 49) am Universitätsviertel im Wochenrhythmus geimpft wird – jeweils von 10 bis 17 Uhr. Die Termine: donnerstags (25.11., 2.12., 9.12., 16.12.) und Mittwoch, 22. Dezember. Bei den dortigen Aktionen sind auch Zweitimpfungen mit dem Impfstoff von Moderna möglich.

Gelsenkirchen setzt auf Hausärzte und zwei Impfbusse

Die Stadt Gelsenkirchen hat bisher nur angekündigt, dass ein zweiter eingesetzt werden soll, der Corona-Impfungen – auch den Booster-Pieks – anbieten soll. Doch zwischen Ankündigung und Umsetzung liegen Wochen. Anfang November verkündet, rollt der zweite Impfbus wohl erst am 6. Dezember zwischen Hassel und Ückendorf. Dabei verzeichnet auch die Stadt, dass das Interesse wieder spürbar gestiegen ist - auch weil Impfwillige, die das Sechs-Monate-Kriterium dort nicht zurückgewiesen werden, wie bei manch einem Hausarzt in der Stadt. Zuletzt wurden 400 bis 500 Menschen am Impfbus pro Tag geimpft, vor einigen Wochen war es im Schnitt nur etwa 150 Impfungen pro Tag.

Weitere kommunale Impfangebote wie in den Nachbarstädten, will Gelsenkirchen aber nicht machen. sagt dazu: „Wenn wir mit zwei Bussen unterwegs sind und täglich bis zu 1000 Menschen mobil impfen, dann werden wir schnell allen Interessierten ein Impfangebot machen können. Weitere stationäre, unflexible Impfstellen brauchen wir nicht.“

Bochum will "Mini-Impfzentren" einrichten

In Bochum soll die Impfkampagne wieder Fahrt aufnehmen. Dazu werden zum einen die mobilen Angebote fortgesetzt. Darüber hinaus wird eine stationäre Impfstelle auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt eingerichtet, im früheren WAZ-Leserladen in der Innenstadt, Huestraße 17. Geimpft wird dort am Donnerstag, Freitag und Samstag (18.-20. November) jeweils von 17 bis 21 Uhr. Geimpft wird außerdem am Dienstag (16.) beim Ambulanten Sozialen Dienst, Josef-Neubergerstraße 3, 11.30 bis 15 Uhr, und am Mittwoch (17.) im Hannibal-Center, Dorstener Straße 400, von 12 bis 17 Uhr. Außerdem plant Bochum weitere "Mini-Impfzentren", Genaue Ortsangaben macht die Stadt noch nicht.

In Duisburg gibt es stationäre und mobile Angebote

Ohne vorherige Anmeldung kann man sich in Duisburg montags bis sonntags von 10.30 bis 17.30 Uhr auf dem Portsmouthplatz vor dem Hauptbahnhof impfen lassen sowie auf dem Bürgermeister-Wendel-Platz in Alt-Homberg, Warbruckstraße 51 auf der Fläche gegenüber der Moschee in Marxloh, Buscherstraße 66 auf dem ehemaligen Parkplatz von Real in Großenbaum.

Ein Sonderimpftermin steht am Dienstag, 23. November, von 10.30 bis 17.30 Uhr im Petershof an der Mittelstraße 2 in Marxloh an. Darüber hinaus fährt montags bis samstags ein Impfbus von 10.30 bis 17 Uhr. Standorte und Fahrplan hat die Stadt Duisburg hier veröffentlicht.

Herne richtet drei stationäre Impfzentren ein

Weil der Bedarf steigt, hat Herne an drei Stellen stationäre Corona-Impfstationen eingerichtet. Eine in der 1. Etage des City-Centers, eine in der Wanner Innenstadt an der Hauptstraße 221 im ehemaligen Gebäude der Deutschen Bank und eine auf dem Cranger Weihnachtszauber auf dem Kirmesplatz.

Sonderimpfaktion der Stadt Gladbeck am Samstag

Bei einer Sonderimpfaktion der Stadt am Samstag, 20. November, in der Mathias-Jakobs-Stadthalle werden auch Booster-Impfungen möglich sein. 400 Dosen des Vakzins von Biontech stehen zur Verfügung. Geimpft wird in der Stadthalle am 20. November in der Zeit von 10 bis 14 Uhr. Die Aktion läuft, bis alle Dosen verimpft sind.

Darüber hinaus soll es demnächst eine feste Corona-Impfstelle in Gladbeck geben. Noch in dieser Woche laufen dazu Abstimmungsgespräche mit dem Kreis, der Stadtverwaltung sowie dem DRK stattfinden.

Stadt Oberhausen impft jeden Donnerstag im Centro

Seit dem 1. Oktober sind die niedergelassenen Hausärzte für Impfungen gegen Covid-19 zuständig. Die Stadt Oberhausen bietet darüber hinaus an einzelnen Tagen ebenfalls Impfungen im Stadtgebiet an: Montags von 10 bis 14.30 Uhr im Bero-Center, neben dem Testzentrum, Concordia Straße 32, dienstags jeweils von 10 bis 15 Uhr am Marktplatz in Osterfeld, Gildenstraße 10, mittwochs jeweils von 10 bis 15 Uhr am Sterkrader Tor, neben der Sparkasse, donnerstags jeweils von 10 bis 14.30 Uhr im Centro, im Obergeschoss zwischen TK MAXX und Nanu Nana / H&M. Am Donnerstag, 25. November, gibt es von 10 bis 16 Uhr eine Impfaktion in der Luise-Albertz-Halle, Düppelstraße 1. WICHTIG: An diesem Tag fällt das mobile Impfen im Centro aus.

Ennepe-Ruhr-Kreis richtet wieder vier Impfstraßen ein

Im Impfzentrum Ennepetal im Gebäude des ehemaligen Aldi-Marktes an der Kölner Straße haben sich die Türen zum Impfzentrum am Mittwoch, 17. November, wieder geöffnet. Obwohl die Zahl der Impfstraßen verdoppelt wird, erwarten die Verantwortlichen vom EN-Kreis einen gewaltigen Ansturm.

und wir müssen ehrlich sagen: Beim Neustart der stationären Impfstelle in Ennepetal wird es ruckeln und Enttäuschungen können keineswegs ausgeschlossen werden“, sagt Krisenstabsleiterin Astrid Hinterthür.

Kapazitäten

Bottrop öffnet kleines Impfzentrum in Dieter-Renz-Halle

Bottrop hat in der Dieter-Renz-Halle ein Impfzentrum eröffnet: Der Andrang ist enorm, schon morgens warteten 200 Menschen vor der Tür. Immer montags von 9 bis 16 Uhr ist die Impfstelle geöffnet, mittwochs steht ein Impfbus am Altmarkt. Geht es nach dem Krisenstab, würde die Stelle in der Dieter-Renz-Halle noch an einem zweiten Tag in der Woche öffnen. Doch endgültig entschieden ist das noch nicht.

Zumindest aber in der kommenden Woche öffnet die Impfstelle zusätzlich am Sonntag, 28. November, von 12 bis 18 Uhr. (Lokalredaktionen / JeS)

Dortmund bietet mobiles Impfen und einen Impfbus an

Zusätzlich zu den niedergelassenen Ärzten wird auch in Dortmund ein mobiles Angebot gemacht. Wo und wann man sich Impfen lassen kann, hat die Stadt hier veröffentlicht.

