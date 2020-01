Köln. Ein Blindgänger-Fund in Köln hat am Dienstag den Bahnverkehr in NRW durcheinander gewirbelt. Mittlerweile ist die Zehn-Zentner-Bombe entschärft.

Weltkriegsbombe in Köln entschärft - Sperrungen aufgehoben

Pendler müssen sich am Dienstag auf massive Störungen im Bahnverkehr in NRW gefasst machen. In Köln musste ein Blindgänger entschärft werden. Während der Entschärfung wurde der Bahnverkehr auf der Hauptstrecke, die Köln mit Düsseldorf und dem Ruhrgebiet verbindet, unterbrochen. Am für den Fern- und Nahverkehr wichtigen Bahnhof Köln Messe/Deutz hielten die Züge seit 9 Uhr nicht mehr. Auch am Hauptbahnhof gab es durch die Sperrung der Hohenzollernbrücke Beeinträchtigungen.

„Um 11.53 Uhr meldeten die Sprengstoffexperten dem Ordnungsamt Entwarnung. Von der Weltkriegsbombe mit einem Aufschlagzünder geht keine Gefahr mehr aus“, teilte die Stadt nach der erfolgreichen Entschärfung mit. Der Blindgänger werde nun verladen, in einem spezialisierten Fachbetrieb zerlegt und entsorgt.

Alle Sperrungen könnten nun aufgehoben werden, die rund 10.000 betroffenen Beschäftigten verschiedener Firmen könnten zurück an den Arbeitsplatz.

Bombenentschärfung in Köln: Bei der Bahn viele Verspätungen und einzelne Ausfälle

Der Bagger, der die Bombe freigelegt hat. Im Hintergrund ist die Kölner Hohenzollernbrücke zu sehen. Wegen der Entschärfung müssen Reisende und Pendler mit erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr rechnen. Foto: Roberto Pfeil / dpa

Der Bahnhof Messe/Deutz, die Hohenzollernbrücke und der benachbarte Hauptbahnhof gehören zu den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten im deutschen Eisenbahnnetz. Während der Entschärfung wurden auch der Schiffsverkehr auf dem Rhein und der Luftraum gesperrt.

RTL-Sendezentrum wegen Bombenentschärfung in Köln geräumt

Im 500-Meter-Umkreis um den Fundort leben 500 Menschen. Sie mussten am Dienstag ihre Wohnungen verlassen, bis die Bombe entschärft war. In dem Bereich befinden sich zudem der Landschaftsverband Rheinland, die Kölner Oper und auch das Sendezentrum von RTL, das für die Entschärfung ebenfalls vorübergehend geräumt werden musste. Das Sendezentrum befindet sich in den historischen Messehallen von Köln auf der rechtsrheinischen Seite.

Der Nachrichtensender hatte während der Evakuierung live von außerhalb des gesperrten Bereichs gesendet. Das RTL-Mittagsmagazin „Punkt 12“ wurde von Katja Burkard in Berlin produziert.

Der Blindgänger war am Montag entdeckt worden. Weil der Fundort es den Entschärfern aber die Arbeit erschwert - die Stadt spricht von „schwierigen Bodenverhältnissen“ - ist die Entschärfung auf Dienstag verschoben worden. Es handelt sich um eine amerikanische Zehn-Zentner Bombe mit mindestens einem Aufschlagzünder.

Mega-Evakuierung nach Bomben-Fund in Dortmund

Erst kürzlich hatte es in Dortmund eine Mega-Evakuierung gegeben, nachdem an vier Stellen in der Dortmunder Innenstadt Bomben im Boden vermutet worden waren. Rund 14.000 Menschen hatten an einem Sonntag ihre Wohnungen verlassen müssen.

Letztendlich fanden die Experten an zwei Stellen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Nachdem diese unschädlich gemacht worden waren, konnten die Anwohner wieder zurück in ihre Wohnungen. (red)