Bönen: Betrugsverdacht gegen Pflegedienst - Leiter in Haft

Bönen. Hat der Leiter eines Pflegedienstes aus Bönen über Jahre die Krankenkasse betrogen? Die Staatsanwaltschaft ermittelt, der Schaden ist hoch.

Der Leiter eines Pflegedienstes mit Sitz in Bönen sitzt in Untersuchungshaft. Er steht unter Verdacht, zwischen Januar 2016 und Dezember 2020 in 54 Fällen Leistungen bei der Krankenkasse AOK abgerechnet zu haben, die sein Pflegedienst gar nicht erbracht hat. Die Staatsanwaltschaft Dortmund spricht von „Betrug in Tateinheit mit Urkundenfälschung“.

54 Fälle über einen Zeitraum von gut fünf Jahren, das klingt beim ersten Hören nicht besonders lohnenswert. War es aber. „Laut Haftbefehl handelt es sich um einen Gesamtschaden in Höhe von 975 000 Euro“, sagt ein Sprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft. Fast immer seien bei den Taten, Leistungen abgerechnet worden, die entweder die Familie des Pflegebedürftigen selbst erbracht hatte oder die gar nicht stattgefunden hatten.

Schon vor gut einem Jahr hatten Fahnder die Räume der Firma nach Hinweisen auf Missstände innerhalb des Unternehmens durchsucht. Im Laufe der mehrere Monate dauernden Auswertung der sichergestellten Unterlagen, fielen dann auch erste Unregelmäßigkeiten bei der Leistunsgabrechnung auf. Mittlerweile hat sich der Verdacht erhärtet.

„Aufgrund der bisherigen Ermittlungen ist der Mann dringend tatverdächtig“, heißt es bei der Staatsanwaltschaft. Offiziell sei zwar seine Frau als Geschäftsführerin des Pflegedienstes eingetragen, faktisch aber habe ihr Mann alle wesentlichen Entscheidungen getroffen.

Welche Auswirkungen die laufenden Ermittlungen auf die Patienten des Pflegedienstes haben, ist ebenso unklar, wie die Frage, ob und wie lange der Verdächtige noch in U-Haft bleibt. „Es ist davon auszugehen, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis es zu einer möglichen Anklageerhebung kommt“, so die Staatsanwaltschaft. Der Inhaftierte selbst trägt jedenfalls nicht dazu bei, das Verfahren abzukürzen. Er hat sich zu allen Vorwürfen bisher nicht geäußert

