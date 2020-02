Bochumer Forscher: Coronavirus überlebt bis zu neun Tage

Wie lange leben Coronaviren auf Türklinken? Und wie lassen sie sich abtöten? Wissenschaftler in aller Welt fragen sich das, seit das neue Virus 2019-nCoV grassiert, Kollegen aus Bochum haben erste Antworten.

Eine Erkenntnis: Die Viren können sich bei Zimmertemperatur bis zu neun Tage lang auf Oberflächen halten – und dabei ansteckend bleiben. Im Schnitt überleben sie zwischen vier und fünf Tagen. Kälte und hohe Luftfeuchtigkeit steigern ihre Lebensdauer noch.

Wichtig ist vor allem die Vorbeugung

Woher die Forscher das wissen? Ein Expertenteam mit Experten der Ruhr-Universität (RUB) hat zusammen mit Wissenschaftlern aus Greifswald 22 Studien zu unterschiedlichen Coronaviren ausgewertet. Veröffentlicht wurde ihre Arbeit jetzt im „Journal of Hospital Infection“. Sie befassten sich besonders mit der Prävention, denn, so heißt es bei der RUB: „Da es keine spezifische Therapie dagegen gibt, ist besonders die Vorbeugung gegen Ansteckungen bedeutend, um die Krankheitswelle einzudämmen.“

Dr. Li Wenliang war einer der ersten, die vor dem neuen Virus warnten. Er starb nun selbst im Wuhan Central Hospital an der Krankheit. Foto: LI WENLIANG / AFP

Wie alle Tröpfcheninfektionen verbreitet sich das Virus unter anderem über Hände und Oberflächen, die häufig angefasst werden. „Im Krankenhaus können das zum Beispiel Türklinken sein, aber auch Klingeln, Nachttische, Bettgestelle und andere Gegenstände im direkten Umfeld von Patienten, die oft aus Metall oder Kunststoff sind“, erklärt Prof. Dr. Günter Kampf vom Institut für Hygiene und Umweltmedizin der Universitätsmedizin Greifswald.

Erkenntnisse vorab veröffentlicht

Er hatte bereits vorher gemeinsam mit Prof. Dr. Eike Steinmann, Inhaber des Lehrstuhls für Molekulare und Medizinische Virologie in Bochum, umfassende Erkenntnisse aus den Studien über Coronaviren und deren Inaktivierung zusammengestellt. Sie befassten sich mit den bereits bekannten Sars- und Mers-Viren, die auch zur Gruppe der Coronaviren gehören. „In der aktuellen Situation schien es uns das Beste“, sagt Prof. Steinmann, „diese gesicherten wissenschaftlichen Fakten vorab zu veröffentlichen.“

Tests mit verschiedenen Mitteln zeigten danach, dass eine Desinfektionslösung auf der Basis von Ethanol, Wasserstoffperoxid oder Natriumhypochlorit am besten gegen die Erreger hilft. Wende man diese Wirkstoffe in entsprechender Konzentration an, sagen die Forscher, reduzierten sie die Zahl der infektiösen Coronaviren binnen einer Minute etwa von einer Million auf nur noch 100 krankmachende Partikel. Andere Wirkstoffe sollten zumindest nachweislich gegen „behüllte Viren“ wirken, empfehlen die Wissenschaftler. „In der Regel genügt das, um die Gefahr einer Ansteckung deutlich zu vermindern.“

Mediziner der Uni Duisburg-Essen geben Geld für Forschung in China

Ein Labortechniker in Wuhan nimmt durch eine Schleuse Proben in Empfang. Derzeit können etwa 10.000 Proben pro Tag analysiert werden. Foto: Str / AFP

Die Experten gehen davon aus, dass die Ergebnisse aus den Untersuchungen über andere Coronaviren auf das neuartige Virus übertragbar sind. „Die Ergebnisse waren alle ähnlich“, sagt Eike Steinmann.

Auch die Medizinische Fakultät der Universität Duisburg-Essen widmet sich der Erforschung des Coronavirus. Sie stellt ihrem wissenschaftlichen Partner in der vor allem betroffenen chinesischen Stadt Wuhan eine Soforthilfe von 50.000 Euro für die Erforschung des Erregers zur Verfügung.

Wuhan meldet 800 Verdachtsfälle am Tag

Die Mittel waren eigentlich für den gemeinsamen jährlich stattfindenden wissenschaftlichen Kongress vorgesehen. Seit 2017 betreibt das Institut für Virologie am Universitätsklinikum Essen gemeinsam mit dem Union Hospital in Wuhan ein gemeinsames Labor. Dort hofft man nun, in der Immunantwort der Patienten den Schlüssel für eine wirksame Therapie zu finden. In der chinesischen Klinik werden aktuell täglich zwischen 700 und 800 Verdachtsfälle auf eine Infektion mit dem neuen Coronavirus untersucht.