Bochum Total: Ein Festival der guten Laune und Leichtigkeit

Bochum. Ein Mix aus Sonnenschein, guter Laune und viel Musik: Bochum Total bringt Tausende Menschen zusammen und lässt sie gemeinsam den Sommer feiern.

Et is’ ein Wetterchen in Bochum – fast, als hätte jemand ziemlich viel Geld in die Hand genommen, um die Gezeiten zu bestechen. Ein fast wolkenloser Festivaltraum, passend zur 34. Auflage von Bochum Total. Die Sonne scheint angenehm am Freitagnachmittag, ein feiner Wind pustet durch die Gassen, Musik drängt aus allen Ecken. Ein bisschen steht die Zeit still in der Innenstadt, die Menschen flanieren, quatschen, recken ihre Hälse dem Sonnenschein entgegen. Accessoires dieses Jahr: Sonnenbrille, Bratwurst und Zwei-Euro-Fünfzig-Bier von einem der zahllosen improvisierten Verkaufsstände.