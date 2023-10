Beziehungstat: Mann ersticht Schwangere auf offener Straße

In Leverkusen ist am Freitag eine Schwangere (35) erstochen worden.

Leverkusen. Eine Schwangere (35) ist am Freitag in Leverkusen von einem Mann auf offener Straße erstochen worden. Die Polizei vermutet eine Beziehungstat.

Schreckliche Beziehungstat in Leverkusen: Ein Mann (34) hat am Freitagabend im Stadtteil Rheindorf eine Schwagere (35) erstochen haben – auf offener Straße, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Frau erlitt schwere Schnitt- und Stichverletzungen, denen sie trotz sofortiger Reanimation noch am Tatort erlag.

Anwohner der Ilmstraße hatten gegen 21 Uhr laute Hilferufe gehört und die Polizei alarmiert. Auchder Tatverdächtige hatte sich kurz nach der Tat telefonisch bei der Polizei gemeldet.

Polizei geht von einer Beziehungstat aus

Der Mann wurde festgenommen. Er wurde noch am Samstag dem Haftrichter vorgeführt. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler von einer Beziehungstat aus. Weitere Informationen dazu liegen nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

