Zitate gesucht Aufruf: Kulturmetropole Ruhr – Was bedeutet das für Sie?

Essen. Im Jahr 2020 feiert die Kulturhauptstadt RUHR.2010 Jubiläum – und sucht Ihre Gedanken und Erinnerungen zur Kulturmetropole Ruhr.

Fast zehn Jahre ist es nun her, da war auf der A40 zwischen Duisburg und Dortmund Stillstand – erinnern Sie sich? Am 18. Juli 2010 fand die Aktion Still-Leben statt, denn Essen war – stellvertretend für das gesamte Ruhrgebiet – Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010. 2020 feiert sie Jubiläum – höchste Zeit, sich zu erinnern und über die Zukunft der Kulturmetropole Ruhr zu sprechen. Dafür suchen wir Ihre Erinnerungen aber auch Ihre Wünsche für die Kultur im Ruhrgebiet.

Anlässlich der Jubiläumsfeier vom 10. bis 25. Januar 2020 auf Zollverein sollen Ihre Zitate als Projektion im Ehrenhof gezeigt werden:

Meine Erinnerung an die Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010 Was ist Ihnen in Erinnerung geblieben?

Mein Blick auf die Kulturmetropole RUHR.2020 Was hat die Kulturhauptstadt für unsere Region bewirkt?

Mein Wunsch für die Metropole RUHR.2030 Wohin soll sich das Ruhrgebiet als Kulturmetropole 2030 entwickeln?

Schicken Sie Ihr(e) Zitat(e) mit Namen (etwa: Vor- und Zuname, nur Vorname oder Spitzname) an zitierbar@zollverein.de. Sie sollten 120 Zeichen (inkl. Leerzeichen) nicht überschreiten. Das Projektteam behält sich vor, die Zitate redaktionell auszuwählen, ggf. zu kürzen und auf Rechtschreibung zu korrigieren.

Zehn nach zehn: So wird im Januar das Jubiläum auf Zollverein gefeiert

Vom 10. bis zum 25. Januar 2020 wird auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein das Jubiläum der Kulturhauptstadt Europas gefeiert. Dort, wo RUHR.2010 vor zehn Jahren an einem eisigen Tag im Januar startete, finden erneut großflächige Projektionen, Licht- und Klanginstallationen statt. Zum Museumsfest lädt das Ruhr Museum am 11. und 12. Januar 2020 bei freiem Eintritt ein. Am Samstag startet ab 18 Uhr das Abendprogramm mit Torte und Party. Der Sonntag wird ein Familienfest von 10 bis 18 Uhr. Hexe Kleinlaut, Ritter Rost und die Maus gratulieren.

Mit einer Veranstaltungsreihe im „Salon 2030“ wird die Kulturmetropole Ruhr in die Zukunft gedacht: RUHR.2010 war gestern, wohin wollen wir gehen, wo wollen wir 2030 stehen? Eine Programmübersicht gibt es auf www.zollverein.de/zehnnachzehn.

Rückblick: Das war die Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010

Zwölf Monate lang fanden 2010 im gesamten Ruhrgebiet Kunstaktionen, Veranstaltungen, kreative Projekte und Kooperationen statt. Gleichzeitig bekam die Metropole Ruhr ihr großes Regionalmuseum: Das Ruhr Museum eröffnete auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein in Essen. Für die regionale Kultur wurden neue und nachhaltige Entwicklungen und Netzwerke angestoßen. Nicht nur die Bevölkerung feierte ihre Region, auch zahlreiche Touristinnen und Touristen lockte der Titel in den Pott. Die Übernachtungszahlen stiegen in dieser Zeit um rund 25 Prozent.