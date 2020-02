Anklage: Hattinger zwingt Mütter seiner Kinder zum Sex

Von gleich zwei Frauen wird der Hattinger beschuldigt. Jede ist die Mutter eines seiner Kinder. Und beide werfen ihm vor, sie geschlagen und zum Sex gezwungen zu haben. Doch vor dem Landgericht Essen weist der 32-Jährige die Vorwürfe zurück. "Das stimmt so nicht", sagt er am Dienstag beim Auftakt seines Prozesses vor der I. Strafkammer. Lediglich "eine Backpfeife" räumt er ein.

Am 8. April 2018 waren die beiden Frauen zur Polizei gegangen, hatten ihn wegen diverser Taten angezeigt. Zum Teil liegen sie schon länger zurück. Die erste der fünf angeklagten Taten soll im Jahr 2013 geschehen sein.

Angeblich Kindesmissbrauch mit Handy gefilmt

Damals wohnte er mit der Mutter seines Sohnes in Blankenstein. Manchmal, so die Anklage, passten sie auf ein drei Jahre altes, geistig zurückgebliebenes Mädchen auf. An einem Tag soll er allein mit dem Kind gewesen sein. Er soll es zu sexuellen Handlungen bewegt und später mit ihm in der Wanne gesessen haben. Beide Vorgänge soll er mit dem Handy gefilmt haben.

Seiner Lebensgefährtin habe er die Bilder nach ihrer Rückkehr gezeigt. Sie soll erbost gewesen sein und ihn zum Löschen des Videos aufgefordert haben.

Nach Trennung neue Lebensgefährtin

Das war 2013. Erst 2015 trennte die Mutter seines Sohnes sich von ihm. Er blieb nur kurz alleine. Schon Ende 2015 lebte er in Hagen, später im Hattinger Stadtteil Welper mit der späteren Mutter seiner Tochter zusammen.

Harmonisch war die Beziehung nicht. Der zweite Fall der Anklage spricht von einer Körperverletzung. Bei einem Streit über die richtige Pflege der Tochter habe der Angeklagte der neuen Lebensgefährtin im Februar 2017 ins Gesicht geschlagen und sie getreten.

Opfer wehrt sich gegen Vergewaltigung

Am 6. August 2017 ist wieder die Mutter seines Sohnes das mutmaßliche Opfer. Laut Anklage kommt es zur versuchten Vergewaltigung, als er sie massiv bedrängt. Sie wehrt sich aber erfolgreich.

Sechs Wochen später ist die neue Lebensgefährtin laut Anklage das Opfer. Sie war mit dem Angeklagten ausgegangen, es gab Streit, weil er eifersüchtig reagiert hatte. Zu Hause soll er sie schnell überwältigt und zum Sex gezwungen haben.

Freundin mit dem Tode bedroht

Die letzte in der Anklage aufgelistete Tat: Im Januar 2018 kündigte die Lebensgefährtin an, ihn zu verlassen und die gemeinsame Tochter mitzunehmen. Er sei damit nicht einverstanden gewesen und soll ihr gedroht haben, sie zu erschießen.

Aber an diesen Vorwürfen soll nichts dran sein, sagt der Angeklagte. Das Kind habe er mal gebadet, aber das sei auch alles gewesen. Und die Körperverletzung? "Eine Backpfeife habe ich ihr gegeben, aber nur, weil sie so explosiv war. Sie schlug zuerst auf mich ein."

Angeklagter spricht von einvernehmlichem Sex

Über Sex will er mit der einen "nur geredet" haben, mit der anderen "viel ausprobiert haben, aber alles einvernehmlich". Die Drohung mit dem Erschießen stimme auch nicht: "Ich würde weder meiner damaligen Lebensgefährtin noch meiner Tochter etwas antun." Er sei nicht der schlechte Mensch der Anklage: "Wenn ich jemanden an meiner Seite hatte, habe ich alles getan, um ihn glücklich zu machen."

Fünf weitere Tage hat die I. Strafkammer angesetzt, um die Vorwürfe aufzuklären.