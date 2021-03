Video-Talk Altkanzler Schröder zu Gast in unserem Corona-Video-Talk

Im Videotalk "19 - die DUB-Chefvisite" sprechen die Moderatoren mit dem SPD-Politiker über die Corona-Pandemie und Russlands Staatschef Putin.

Was hält der Altkanzler von der Performance der jetzigen Bundesregierung im Kampf gegen Corona? Wie denkt Gerhard Schröder über die jüngsten Vorwürfe von US-Präsident Joe Biden gegen Russlands Staatschef Wladimir Putin, dieser sei ein "Killer". Zu diesem werden Schröder enge Bindungen nachgesagt. Legendär ist mittlerweile seine Aussage, Putin sei ein "lupenreinreiner Demokrat". Wie steht er eigentlich heute dazu?

Wir werden ihn einfach fragen - denn der SPD-Politiker und Altkanzler ist am Montag, ab 10 Uhr Gast in unserem Videotalk "19 - die Chefvisite" - er wird live übertragen und ist anschließend als Video auch hier in diesem Beitrag zu sehen.

Sie haben selbst Fragen an den Altkanzler? Schicken Sie uns eine Mail an wir@funkemedien.de / Betreff Schröder.

Bei „19 – die Chefvisite“ diskutieren der Chef der Essener Uniklinik, Prof. Jochen Werner und Verleger Jens de Buhr (DUB Unternehmer Magazin) von Montag bis Freitag die aktuell wichtigsten Entwicklungen der Corona-Krise in ihren medizinischen und wirtschaftlichen Aspekten – in nur 19 Minuten und immer mit spannenden Gästen. Die Funke Mediengruppe ist Partner des Talks.

>>>> Die jüngsten Folgen der Chefvisite können Sie hier ansehen

+++ Aktuelle Fallzahlen aus Ihrer Stadt, neue Verordnungen, neue Erkenntnisse der Impfstoff-Forschung: Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Hier kostenlos für den Newsletter anmelden! +++