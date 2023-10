Action Markt: Alle wichtigen Infos zum neuen Discounter

Essen. Der Discounter Action wächst weiter. Besonders in NRW gibt es immer mehr Filialen. Hier gibt's alle Infos zu Produkten, Filialen und Preisen.

Filialen der Kette Action gibt es mittlerweile in NRW in fast jeder größeren Stadt.

gibt es mittlerweile Doch was wird hier verkauft? Woher stammt die Kette? Und welche Pläne hat das Unternehmen in Deutschland noch?

Hier sind alle wichtigen Infos zum Discounter Action für Sie zusammengefasst.

Aus vielen Innenstädten in NRW sind sie nicht mehr wegzudenken, dabei gibt es sie hierzulande noch gar nicht so lange: Die weiß-blauen Filialen mit dem sprechenden Namen "Action". Aus welchem Land der Discounter stammt, wo sein Sortimentschwerpunkt liegt und welche Pläne Action in Deutschland noch hat, lesen Sie hier.

Woher stammt Action?

1993 wurde im niederländischen Enkhuizen am IJsselmeer die erste Filiale eröffnet, zehn Jahre später waren es bereits 100. 2005 machte sich Action auf, den belgischen und 2009 den deutschen Markt zu erobern. Die deutsche Hauptzentrale liegt in Düsseldorf.

Wem gehört Action?

Das Londoner Unternehmen 3i-Gruppe hat die Action Nederland B.V.2011 zusammen mit anderen Anlegern für 130 Millionen Euro von der Gründerfamilie übernommen. Nach Umstrukturierungen besitzt die englische Kapitalbeteiligungsgesellschaft mittlerweile 80 Prozent von Action.

Was wird bei Action verkauft?

Der Markt startete einst als Non-Food-Discounter, hat mittlerweile aber auch Süßigkeiten oder Kaffee im Sortiment. Zu den heute 14 Produkt-Kategorien zählen unter anderem: Heimwerken, Multimedia,Körperpflege oder Spielzeug.

Beim Discounter Action - hier die Filiale in Heiligenhaus - gibt es allerlei: Drogerieartikel-, Dekoratives und Küchenutensilien etwa. Foto: Fritz Baum / WAZ-FotoPool

Nach Unternehmensangaben hat Action rund 6000 Artikel im Sortiment, wobei jede Woche circa 150 Produkte neu hinzukämen. Ganze zwei Drittel des Angebots sei temporär und wechsle dementsprechend. Gut 1500 Waren kosteten nach Unternehmensangaben weniger als einen Euro.

In welchen Ländern gibt es Filialen von Action?

Action expandierte zunächst nach Belgien und Deutschland. Ab 2012 eröffneten zudem Filialen in Frankreich, Österreich, Luxemburg, Polen, Tschechien, Italien, Spanien und 2023 in der Slowakei. Mittlerweile zählt der Discounter 2300 Filialen in Europa, rund 500 davon in Deutschland und 160 allein in NRW. Bis Ende 2023 sollen in NRW noch einmal 20 Neueröffnungen hinzukommen.

Action Filialen in NRW: Wo ist der Discounter vertreten?

Der Discounter ist in NRW in fast allen größeren Städten vertreten: In Köln, Düsseldorf, Moers, Duisburg, Oberhausen, Essen, Gelsenkirchen, Bochum, Dortmund und Hamm oft auch mehrfach. Auch in kleineren Städten wie Oelde, Ahlen, Iserlohn und Wesel gibt es mittlerweile Standorte. Zuletzt wurde ein Markt der Kette in Velbert eröffnet. Alle Filialen sind auf einer interaktiven Karte hier eingezeichnet.

Action expandiert weiter in NRW: Zuletzt wurde eine Filiale in Velbert eröffnet. Foto: Dirk A. Friedrich / Funke Foto Services

Action in Deutschland: Mit wem konkuriert der Discounter?

Konkurrenten mit ähnlichen Konzepten sind Tedi, Kodi, Kik, NKD und Woolworth. Aber auch die Drogerie-Märkte DM und Rossmann können zu den Mitbewerbern gezählt werden.

