A2: Lkw durchbricht Mittelleitplanke - Autobahn gesperrt

Recklinghausen. Nach einem Lastwagen-Unfall im Autobahnkreuz Recklinghausen ist die A2 am Samstagmorgen gesperrt. Die Fahrerin wurde verletzt.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 bei Recklinghausen ist in der Nacht zu Samstag eine Frau verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr hatte ein Lastwagen in Richtung Oberhausen die Mittelleitplanke durchbrochen. Die Zugmaschine stoppte erst auf der Überholspur der Gegenfahrbahn (Richtung Hannover).

Für die Bergung und Reinigung musste die A2 in beide Fahrtrichtungen bis in die Morgenstunden für mehrere Stunden gesperrt werden. Voraussichtlich bis zum Mittag bleibt die Autobahn in Richtung Hannover gesperrt, in der Gegenrichtung sind laut Autobahnpolizei zwei Fahrbahnen wieder frei.

Mittelleitplanke wurde bei Unfall stark beschädigt

Weil in der Nacht nur wenig Verkehr unterwegs war, kam es laut Polizei zu keiner Kollision. Laut Mitteilung hatte die 33 Jahre alte Fahrerin gegen 0.30 Uhr auf der regennassen Straße die Kontrolle über den Laster verloren. Rettungskräfte brachten die Verletzte ins Krankenhaus.

Auf einer Länge von 25 Metern wurde die Mittelschutzplanke stark beschädigt. Laut Feuerwehr verlor der Lkw wegen eines aufgerissen Tanks Kraftstoff, der sich auf der Autobahn verteilt hatte. Eine Spezialfirma musste den Laster bergen. Aktuell laufen noch Reinigungsarbeiten.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten am Samstag noch an. (red/dpa)

