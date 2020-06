Essen. In NRW wird es noch mal richtig sommerlich: Mit 30 Grad könnte am Dienstag der wärmste Tag des Jahres bevorstehen. Ab Mittwoch wird es kühler.

Fast überall blauer Himmel und mancherorts 30 Grad: Am Dienstag wird es noch mal richtig sommerlich in NRW. Der Dienstag könnte in Deutschland auch der bislang wärmste Tag des Jahres werden. Erstmals in 2020 könne dann auch die 30-Grad-Marke geknackt werden, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Montagabend.

Am Niederrhein in Nordrhein-Westfalen, im südlichen Emsland und im Münsterland seien die Chancen am höchsten, dass die 30 Grad erreicht oder gar überstiegen werden, sagte der DWD-Experte. Etwa 29 Grad werden zum Beispiel in Köln, Bonn und Koblenz erwartet. 29 Grad wurden in diesem Jahr bislang zweimal erreicht - am 21. und am 22. Mai. Wer kann, sollte das schöne Wetter genießen - denn länger bleiben, wird es wohl nicht.

Ab Mittwoch zunehmend wolkig mit Schauern

Im Laufe des Mittwochs soll es von Westen her zunehmend wolkig werden, außerdem kann es schauern - immerhin noch bei etwa 24 bis 28 Grad. Im Bergland könnte es laut DWD Gewitter mit stürmischen Böen und Starkregen geben.

Ab der Nacht zum Donnerstag werden dann immer mehr Wolken und der von vielen Gärtnern ersehnte Regen erwartet. Der ist dringend nötig – in Wäldern, Gärten und Landwirtschaft. Am Donnerstag sollte man sich vielerorts lieber einen Pulli oder eine Jacke zum Überziehen mitnehmen - dann wird es voraussichtlich deutlich kühler und feuchter. „Das ist schon ein markanter Sprung“, sagte der Meteorologe. Auch zum Wochenende hin bleibe das Wetter unbeständig.

Feuerwehr musste zu Böschungsbränden ausrücken

Damit entspannt sich die Waldbrandgefahr in NRW. Für Pfingstmontag zeigte der DWD-Waldbrandgefahrenindex noch die zweithöchste Warnstufe an, auch am Dienstag war die Gefahr durch die noch einmal höheren Temperaturen groß. Bereits den ganzen vergangenen Monat machte die Trockenheit Förstern und Landwirten Sorgen. Nordrhein-Westfalen war im Mai das Bundesland mit dem geringsten Niederschlag.

Immer wieder gab es in der Folge Brände, zuletzt am Samstag, als es zu mehreren Böschungsbränden entlang Bahnschienen in Hagen und Hennef gekommen war. In Alpen am Niederrhein brannten rund 150 Meter Randstreifen entlang einer Bundesstraße. In Gummersbach war es am Freitag zu einem Waldbrand gekommen, der laut Polizei möglicherweise durch Böller verursacht worden war.

Frühling 2020 war bisher das sonnigste Frühjahr

Für die Meteorologen hat der Sommer am Montag (1. Juni) begonnen. Erst am Freitag legte der DWD seine vorläufige Bilanz für den Frühling 2020 vor. Demnach war das Frühjahr in Deutschland eines der sonnigsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und wie bereits in den Vorjahren ziemlich warm. Mit 9,2 Grad lag der Temperaturdurchschnitt um 1,5 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990.

Gleichzeitig war das Frühjahr erneut deutlich zu trocken. Mit rund 108 Litern Niederschlag pro Quadratmeter fielen nur gut 50 Prozent des vieljährigen Durchschnitts (dpa)