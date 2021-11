Reisender fasst Dieb in ICE von Düsseldorf nach Berlin

Düsseldorf/Hamm. Ein Reisender hat in einem ICE in Hamm einen mutmaßlichen Taschendieb gefasst. Der dachte auf der Flucht, der Zug sei schon im Bahnhof.

Wenn Züge auf freier Strecke plötzlich stoppen, ist das für Reisende meist ärgerlich. Für eine Frau in einem ICE von Düsseldorf nach Berlin war das jetzt jedoch ein Glücksfall: Denn so gelang es, eine Taschendieb zu fassen, der sie kurz zuvor bestohlen hatte.

Der Frau war am Donnerstag kurz vor der Ankunft in Hamm in dem Zug die Geldbörse gestohlen worden. Ein Dieb riss ihre Geldbörse an sich, die in ihrem Rucksack steckte. Die Frau schrie nach Hilfe, während der Dieb im Waggon zum Ausgang rannte.

ICE wurde für Taschendieb zur Falle

Der 46-jährige Täter, der in Bielefeld gemeldet sei, sei wohl im Glauben gewesen, dass der ICE bereits im Bahnhof stehe, teilte die Bundespolizei mit. Doch dem war nicht so: Die Zugtür ließ sich nicht öffnen, weil der ICE auf freier Strecke stand. Der Dieb saß damit in der Falle. Das habe ein Mitreisender genutzt und ihn festgehalten.

Aus dem Griff des Mitreisenden habe sich der mutmaßliche Taschendieb nicht mehr befreien können, bis die Bundespolizei den Fall übernahm. Dabei stellte sich heraus, dass der Dieb polizeilich einschlägig bekannt sei, berichtete die Bundespolizei.

Die Frau bekam ihre Geldbörse zurück. Gegen den mutmaßlichen Dieb wurde Anzeige gestellt, teilte die Bundespolizei mit.

