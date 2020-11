Tödlicher Schusswechsel mit Polizei: Mann war wohl betrunken

Nach mehreren Schussabgaben in Meckenheim nahe Bonn hat die Polizei am Abend einen Tatverdächtigen überwältigt. Der Mann wurde beim Schusswechsel mit dem SEK tödlich verletzt.

Meckenheim. Ein Mann hat in Meckenheim auf offener Straße mehrere Schüsse abgefeuert und einen Beamten verletzt. Er starb beim Schusswechsel mit dem SEK.

Zu einem tödlichen Polizeieinsatz mit Spezialeinsatzkräften ist es am Sonntagabend in Meckenheim bei Bonn gekommen: Gegen 21 Uhr meldeten Anwohner der Polizei einen Randalierer, der auf offener Straße eine Waffe gezogen und Schüsse abgefeuert habe, berichtet die Polizei am Montag.

Als Polizisten vor Ort eintrafen, habe der Mann in ihre Richtung geschossen und dadurch einen 60-jährigen Beamten an der Hand verletzt. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Schütze erliegt Verletzungen nach Schusswechsel mit SEK

Daraufhin seien Spezialkräfte alarmiert worden. Der 44-Jährige sei auf ein etwa 200 Meter entferntes Grundstück geflüchtet, wo Beamte ihn stellten und zum Aufgeben überreden wollten. Doch der Mann wollte nicht. Beim Zugriff durch Spezialeinsatzkräfte am frühen Montagmorgen kam es zum Schusswechsel, noch vor Ort erlag der Mann seinen Verletzungen.

Nach Angaben der Polizei wurden keine weiteren Personen verletzt. Ein Seelsorger betreute Zeugen des Vorfalls.

Obduktion soll klären, ob Mann durch Polizeikugel starb

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Bonn haben die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem Mann handelt es sich um einen 44-Jährigen, der unter Alkoholeinfluss gestanden haben soll. Hierauf gebe es entsprechende Hinweise, sagte ein Polizeisprecher am Montagvormittag in Bonn.

Eine Obduktion soll nun unter anderem klären, ob der Mann an Kugeln der Polizei starb oder ob er sich selbst tötete. (red, mit dpa)