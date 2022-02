Technische Störung Störung beim Notruf in NRW: 110 kurzzeitig nicht erreichbar

Essen. Der Notruf der Polizei 110 war in vielen Kommunen in NRW aufgrund einer Störung nicht erreichbar. Das Problem konnte aber schnell behoben werden.

Der Notruf der Polizei unter 110 war am Mittwoch landesweit kurzzeitig gestört. Am Vormittag meldeten mehrere Kreise und Städte in Nordrhein-Westfalen Probleme.

So teilte die Polizei in Köln mit, dass es zu Verzögerungen bei der Annahme kommen könne und die Anrufer im Notfall die 112 der Feuerwehr wählen sollten.

Störung konnte schnell behoben werden

Nach Angaben der Landesleitstelle der Polizei in Duisburg war die Störung allerdings schnell behoben. Die betroffenen Behörden hätten Ersatzleitungen geschaltet.

Auch die Polizeileitstellen in Bochum, Witten, Dortmund, Kreis Unna, Soest, Gütersloh und in Köln meldeten kurzzeitige Störungen. (dpa)

