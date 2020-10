Zum Feiern an den Niederrhein: Kritik an Corona-Maßnahmen

Am Niederrhein. Weil sie in ihrer Stadt nicht feiern können, weichen Duisburger vermehrt auf Nachbarstädte auf. Duisburger OB kritisiert NRW-Regierung.

Geburtstag, Hochzeit, Jubiläum oder einfach so. Gründe zu feiern gibt es viele. Wegen der aktuell sehr dynamischen Corona-Lage ist dies aber nicht überall so ohne Weiteres möglich. Teilnehmerbeschränkungen, Anmeldungen und Kontaktrückverfolgung sollen die Verbreitung des Corona-Viruses möglichst verhindern – besonders in Städten, die als Risikogebiete gelten, sind die Auflagen hoch. Für manche offenbar unzumutbar, weshalb man sich nach anderen Örtlichkeiten für die eigene Feier umschaut. Der Blick geht dann oft in Nachbarstädte und -kreise, die aktuell nicht so hohe Ansteckungszahlen aufweisen. In NRW ganz konkret: der Niederrhein.

Duisburgs Oberbürgermeister . "Es ist doch völlig widersinnig, dass es noch immer möglich ist, mit riesigen Feiern in Nachbarstädte auszuweichen, nur weil diese derzeit den Inzidenzwert noch nicht überschreiten", sagt er und fordert von der NRW-Landesregierung eine klarere Linie.

Niederrhein wird Partylocation für Duisburger

Tatsächlich sind der Stadt Duisburg Fälle bekannt, bei denen sich Duisburgerinnen und Duisburger bei privaten Feiern in Nachbarstädten infiziert haben. Dies war beispielsweise "bei Feiern in Essen, Oberhausen und am Niederrhein der Fall", wie eine Sprecherin auf NRZ-Anfrage mitteilt. Wie viele Feiern tatsächlich in andere Städte abgewandert sind um Corona-Maßnahmen zu umgehen, kann man bei der Stadtverwaltung hingegen nicht sagen, da es keine Meldepflicht durch gastronomische Betriebe gebe.

Auch beim Kreis Wesel registriert man höhere Zahlen von Feiern. "Im Rahmen aktueller Krisenbesprechungen informieren die Ordnungsämter der kreisangehörigen Städte und Gemeinden den Kreis Wesel tatsächlich über eine gestiegene Zahl von Anmeldungen durch Bürgerinnen und Bürger aus Duisburg", teilt eine Kreissprecherin mit.

Aus Sicht der Stadt Duisburg ein Unding. "Gäbe es hier einheitliche Regeln, wäre so etwas gar nicht mehr möglich – und könnte dementsprechend auch das Infektionsgeschehen nicht weiter negativ beeinflussen."