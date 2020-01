Attentat auf Magazin Charlie Hebdo: „Furchtbar, noch immer!“

Es war ein Anschlag auf westliche Werte und die Freiheit der Presse: Heute vor genau fünf Jahren stürmten zwei Islamisten in Paris die Redaktion des Satire-Magazins „Charlie Hebdo“ und töteten elf Menschen. Zum Jahrestag des Anschlags hat Peter Toussaint mit Thomas Plaßmann ein Interview geführt: über die Freiheit des Karikaturisten und die Sorge vor Hass und Gewalt.

Können Sie sich noch an den Augenblick erinnern, als Sie von dem Überfall erfuhren, Herr Plaßmann?

Sehr genau, ich saß, wie jeden Tag, am Zeichentisch und begann damit, mir Gedanken über meine tägliche Karikatur zu machen, als sich die Nachrichten über ein Attentat in Paris verdichteten. Und als dann plötzlich der Name „Charlie Hebdo“ fiel und klar wurde, was dort gerade geschehen war, war dies sicher der erschreckendste Moment im Bezug zu meiner Arbeit und der gesellschaftskritischen, politischen Karikatur überhaupt. Da werden Kollegen wegen ihrer Arbeit massakriert, ermordet für das, was man gerade selbst in dem Moment tut… Das vergisst man nie!

Kannten Sie die Opfer?

Ja, einen Zeichner, Bernard Verlhac „Tignous“, hatte ich kurz vorher im Rahmen eines Karikaturenfestivals in Afrika kennengelernt. Wir hatten uns auf Anhieb sehr gut verstanden, und nun schaut man auf den Bildschirm, sieht dort sein Foto erscheinen und stellt sich vor, was dort gerade mit ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen geschehen ist. Furchtbar, noch immer!

Schon 2005 hatten Mohamed-Karikaturen in dänischen Zeitungen für eine Welle der Gewalt geführt. Waren Sie damals überrascht?

Die Wucht, mit der sich plötzlich Wut, Hass und Gewalt entluden, verursacht durch die Veröffentlichung einiger Karikaturen, war beispiellos. Fassungslos stand man davor, sich bewusst werdend, dass lediglich Zeichnungen Auslöser dieses verstörenden Ausbruchs waren. Gewiss, die Auseinandersetzung darum wurde auch von verschiedenen Seiten geschürt und instrumentalisiert, aber letztendlich blieb die Erkenntnis, was für eine ungeheure Wirkung so ein paar Striche auf einem Blatt Papier, mehr war es ja nicht, zu entfalten vermögen.

Karikaturist Thomas Plaßmann im Gespräch mit NRZ-Redakteur Peter Toussaint. Foto: Marit Langschwager / Marit Langschwager / Funke Foto Services

Was meinen Sie: Dürfen Karikaturisten Mohamed zeichnen?

Ich denke, ja! Warum sollte ich mir das untersagen lassen? Aufgrund welcher Autorität? Muss ich mich einem Darstellungsverbot einer Religion unterwerfen, der ich nicht angehöre? Sicher nicht. Ich kann mich aber natürlich fragen, muss ich das tun? Ist es unbedingt notwendig für die Aussage meiner Arbeit, eine solche Darstellung mit aufzunehmen, oder kann ich nicht auch darauf verzichten, vielleicht aus Achtung, aus Respekt. Nur die reine Provokation als Begründung, ihn zu zeichnen, wäre mir jedenfalls zu wenig.

Ist die Religion, auch die christliche, sakrosankt?

Nein. Sakrosankt gewiss nicht. Zugegebenermaßen bewegt man sich im Themenfeld religiöser Gefühle immer auf vermintem Gelände. Aber das ist kein ausreichender Tatbestand, sich erst gar nicht damit zeichnerisch auseinanderzusetzen. Religion wirkt in so vielfältiger Weise auf Gesellschaft, Zusammenleben, die Denkweise des einzelnen ein, dass man sich, nach meinem Dafürhalten, unbedingt mit ihr beschäftigen muss. Und das tue ich auch. Und zwar nicht wenig.

Beeinflusst die Gewalt Ihre Herangehensweise an manche Themen?

Natürlich bleibt es nicht ganz ohne Wirkung auf die eigene Psyche, wenn man erfahren muss, dass Menschen, die das Gleiche tun wie man selbst, aufgrund dessen verfolgt, drangsaliert, eingesperrt und ermordet werden. Aber wir leben hier bei uns, verglichen mit anderen Regionen der Erde, im Ausdrucksfreiheitsparadies. Kann natürlich sein, dass ein Irrer mal mit einem Messer vor einem steht… aber ein solches, doch eher unwahrscheinliches, Szenario beeinflusst meine Arbeit nicht.

Fühlen Sie sich manchmal bedroht?

Nein. Man bekommt natürlich auch einmal weniger schöne Reaktionen auf die eigene Arbeit. Aber es bleibt da bei verbalen Attacken. Vielleicht fehlt meiner Arbeit eine besondere Schärfe, was mich bislang davor bewahrte, aufgrund ihrer juristisch oder körperlich bedrängt worden zu sein. Mit diesem Manko jedoch vermag ich umzugehen.

Welche Reaktion erhoffen Sie sich von der Gesellschaft angesichts von Drohungen und Gewalt gegen Journalisten und Karikaturisten?

Wenn wir aus Desinteresse, Wegschauen oder Feigheit solchen Gefährdungen unserer schwer erkämpften Freiheiten nicht entschieden entgegentreten, werden wir sehr schnell in einer Gesellschaft landen, in der nicht unsere Werte, die Wahrheit, die Menschenrechte, sondern das Gesetz des Stärkeren regiert. Was das bedeutet, können wir in der Geschichte und bei einem Blick auf die Weltkarte sehen.