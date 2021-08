Afrika, Aktion pro Humanität Wiedersehen mit den nun großen NRZ-Patenkindern in Benin

Der Waisenjunge Jean kam im Alter von fünf Jahren ins Projekt der Aktion pro Humanität in Benin. Nun ist er erwachsen. Auch dank Ihrer Hilfe!

Es gibt Momente im Leben, da bleibt einem die Sprache weg. Da rattern Bilder und Erinnerungen durch den Kopf und versuchen mit der Realität mitzukommen. Dieser besondere Moment an einem dampfig-schwülen Mittag auf der Terrasse eines Hotels in Cotonou, Benin, hatte sich angekündigt: „Jean kommt“, hatte der Projektleiter „unseres“ Buschkrankenhauses, Dieudonné Bouba, gesagt.

Wir, eine dreiköpfige Delegation aus Kevelaer auf dem Weg ins Krankenhaus-Projekt der Aktion pro Humanität (APH) in Benin (wir berichteten) waren am Abend zuvor in Benin angekommen, hatten PCR-Test und die erste Nacht im zum Glück gut klimatisierten westafrikanischen Hotelzimmer überstanden – und dann das: „Jean kommt!“

Jean kam mit vier Jahren in die Kinderkrippe und dann ins Waisenhaus der Kevelaerer Aktion pro Humanität in Gohomey, Benin. Anfangs wollte er seine leer gegessene Schüssel nicht wieder hergeben... Foto: APH

So ein bisschen hatten wir ja gehofft, dass das Treffen klappen könnte – aber in Afrika lässt sich nicht immer alles planen. Und dann stand er plötzlich vor uns, ein fröhlicher und ein bisschen schüchtern grinsender langer Schlacks, Jean!

Wir versuchten unsere Rührung zu vertuschen – jeder von uns hatte dieses erste Foto von Jean vor Augen, 2004 oder 2005 muss es entstanden sein, und es zeigt einen kleinen Jungen, der seine leer gegessene Brei-Schüssel fest umklammert und die nie nie wieder hergeben möchte.

Dr. Elke Kleuren-Schryvers, APH-Gründerin und Vorsitzende, hatte sich als Erste wieder im Griff. „Schön dass du gekommen bist. Komm, setz dich zu uns.“

95 Waisenkinder

Jean ist eines von inzwischen mehr als 95 Waisenkindern, die nach dem SOS-Kinderdorf-Prinzip von der APH intensiv betreut werden. Früher gab es drei Waisenhäuser auf dem Projektgelände, jetzt ist es noch eins, in dem Aidswaisen bis zu ihrer Ausbildung ein Zuhause finden – und natürlich zur Schule gehen. Neben der medizinischen Versorgung der Bevölkerung war und ist die soziale Betreuung vor allem der Kinder, Waisen und Mütter in den umliegenden Dörfern ein großes Aktionsfeld der APH in Benin.

Im Sommer 2005 startete die NRZ ein Schul-Projekt: „Sechs Jahre Afrika, Ich tu was“ war das Motto. Viele Leserinnen und Leser halfen mit ihren Spenden – und auch Jean bekam seine Schulausbildung vom Niederrhein spendiert.

Nun sitzt er da und nippt an seiner Cola. Er studiert im zweiten Jahr an der soziologischen Fakultät in Cotonou, wohnt mit zehn jungen Leuten in einer Art WG und versucht mit Hilfsjobs ein bisschen Geld zu verdienen.

Als er vier Jahre alt war, hat seine sterbenskranke Mama ihn ins Krankenhaus der APH gebracht. „Kümmert ihr euch um meinen Jungen, wenn ich nicht mehr da bin?“ hat die Mama gefragt. Natürlich hat sich APH gekümmert – und tut das heute noch. Jean hat während der Geburt das Aidsvirus von seiner Mutter übertragen bekommen – er war das erste HIV positive Kind in der Kinderkrippe – lange Diskussionen gab es damals, ob das richtig und zu verantworten und machbar sei. Es war viel Aufklärungsarbeit nötig.

Wiedersehen auch mit Mahouli. Die junge Dame kam mit vier oder fünf Jahren ins APH-Projekt – wie Jean wurde sie unter der Geburt mit dem HIV Virus infiziert und wird bis heute behandelt. Auch sie hat die Schule erfolgreich abgeschlossen und wird studieren. Foto: wasch

Jean muss sein Leben lang regelmäßig Medikamente nehmen - nicht so einfach in Afrika, wo es mitunter nicht einmal regelmäßig jeden Tag eine warme Mahlzeit gibt. APH übernimmt nach wie vor die medizinische Versorgung (Medikamente, regelmäßige Untersuchungen).

Das Hörgerät ist in die Jahre gekommen

Jean zuppelt ein kleines Kästchen aus der Jackentasche – sein Hörgerät. Wie bei vielen Aidspatienten ist auch bei ihm das Hörvermögen deutlich eingeschränkt – das Gerät ist in die Jahre gekommen, wir werden zusehen, dass er ein neues bekommt.

Was wünscht du dir für die Zukunft?

Und dann stellen wir ihm die Frage, die man jedem jungen Menschen gerne stellt: Was wünscht du dir für die Zukunft? Jean ist ein bisschen verlegen, doch dann ganz klar in seiner Antwort: „Ich möchte so viel Geld verdienen, dass ich selbst für mich sorgen kann.“

Später treffen wir im Projekt Charlotte und Mahouli, auch zwei „unserer“ Waisen- und Patenkinder. Und auch die beiden haben ihren Weg gefunden. „APH ist für mich wie eine Mutter“, sagt Charlotte dann noch. Sie sind erwachsen geworden, „unsere“ Kinder.

