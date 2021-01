Über den mühevollen Wiederaufbau der Städte am Niederrhein

Am Niederrhein. Wie wurden die Städte am Niederrhein nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut? Ein neues Buch gibt Antworten, auch unbequeme.

Warum sehen unsere Städte so aus, wie sie jetzt aussehen? Eine einfache Frage, deren Antworten spannender, tiefgründiger und vielschichtiger sind, als grauer Beton und roter Klinker vierlerorts vermuten lassen. Gestellt wird sie in dem Buch "Aufbruch und Wiederaufbau", das der Geschichtsverein Peel-Maas-Niers zur gleichnamigen Wanderausstellung herausgebracht hat (wir berichteten). Inhaltlich geht es um die Planung von sieben deutschen und drei niederländischen Städten im grenzüberschreitenden Gebiet der Niederrheinlande. Ausgangspunkt der Betrachtung ist das Ende des Zweiten Weltkrieges, der eine einschneidene Zäsur bedeutete - allerdings weder überall noch gänzlich.

Stadtentwicklung in Deutschland und den Niederlanden

Es ist nicht die einzige Verklärung und das einzige Vorurteil, der und dem die neun Autorinnen und Autoren in ihren zweisprachigen Beiträgen entgegentreten. Und das macht diesen 272-Seiten-Wälzer, abseits der jeweiligen Stadtentwicklung, umso lesenswerter. Geldern, Kempen, Kleve, Krefeld, Mönchengladbach, Straelen und Wachtendonk auf der einen Seite, Nijmegen, Venlo und Venray auf der anderen Seite: Für sich betrachtet ist jede Stadtentwicklung individuell interessant. Darüber hinaus bietet jeder Ort nicht wenige Anregungen für weitergehende Gedanken und Forschungen zum Thema. Sei es, um Entwicklungen richtig einzuordnen oder gar, um Mythen zu entlarven.

Geldern und Mönchengladbach: Wahrheit und Mythos

Beispiel Geldern: Hier stellt Ulrike Laufer den allgemein zitierten Zerstörungsgrad der Stadt in Frage. Lagen wirklich 82 Prozent der Gebietsfläche in Asche und Schutt? Wie genau wurde diese Zahl eigentlich errechnet? Welche Rolle spielte dabei die Beantragung und Gewährung von öffentlichen Fördergeldern?

Und für Mönchengladbach räumt Romina Westphal mit der Mär von den Trümmerfrauen und -männern auf. Freiwillig packte dort kaum jemand mit an, erst als die Überreste als Baumaterial für Privatleute freigegeben wurden. Ganz anders übrigens als in Kleve, dort bauten Bürger sofort wieder tatkräftig mit auf.

Nijmegen und Venlo: die tragischen Verluste der Altstadt

Beispiel Nijmegen: Hier macht Leon van Meijel die besondere Tragik deutlich, die zur katastrophalen Zerstörung der Innenstadt führte. Es war bei einem Luftangriff durch alliierte Kampfflieger im Februar 1944, als das Zentrum fast völlig ausgebombt wurde - also bei der Befreiung von den Nazis.

Und für Venlo merkt Frans Hermans selbstkritisch an, dass der Verlust der historischen Altstadt nicht nur auf die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg zurückzuführen ist. Sondern, dass es bereits zuvor umstrittene Abrisspläne gab, die dann kurzerhand von der Verwaltung ohne große Diskussionen umgesetzt wurden.

Straelen und Wachtendonk: beinahe die Moderne verpennt

Im Vergleich wird sichtbar, wie unterschiedlich die Zerstörung, aber auch der Wiederaufbau in den einzelnen Städten war, die doch keine 100 Kilometer weit auseinanderliegen. Besonders deutlich wird dies mit Blick nach Straelen und Wachtendonk. Beide Orte wurden kaum bis wenig in Kriegsleidenschaft gezogen - doch beide brauchten bis in die 1960er Jahre hinein, um sich weiterzuentwickeln. Fast hätten sie den Anschluss an die Nachbarstädte verschlafen und damit beinahe die Moderne verpennt.

Kempen: geistige Stunde Null anno 1975

Stoff für regionalpolitische Diskussionen bietet beispielhaft auch Kempen: Nach den Wideraufbaujahren in der Nachkriegszeit wirkte sich dort später vor allem die kommunale Neuordnung auf die Stadtentwicklung aus - bis heute. Damals endete hier, nach großem Widerdstand und letztlich per Gerichtsurteil, die Jahrhunderte lange Ära eines Verwaltungsstandortes. Für das Selbstverständnis des Ortes war diese Entscheidung im Jahr 1975 eine Art geistige Stunde Null.

"Aufbruch und Wiederaufbau": ein kurzes Video zum Buch

Wer noch mehr über das Buch erfahren möchte, findet bei Youtube einen rund zehnminütigen Film, in dem Yvonne Bergerfurth, Stadtarchivarin in Geldern, und Frans Hermans, Stadtarchivar in Venlo, das Werk vorstellen. "Aufbruch und Wiederaufbau" ist im lokalen Buchhandel zu kaufen, es kostet 19,95 Euro. Mehr Infos auf den Internetseiten des Geschichtsvereines Peel-Maas-Niers: www.peel-maas-niers.eu/de.