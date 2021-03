Torwart-Legende Bernd Trautmann, unvergessen: Cup Final 1956

Am Niederrhein Er war erste Torhüter, den Englands Presse zum Fußballer des Jahres wählte. Im Cup Final 1956 brach er sich das Genick, spielte weiter

Wenn am nächsten Dienstag die „Elf vom Niederrhein“ zum Rückspiel im Achtelfinale der UEFA-Champions League bei Manchester City antritt, dann sollte sie sich das Motto des Spielers zu eigen machen, der von den City-Fans zum zweitbesten Spieler aller Zeiten gewählt wurde. Getreu seinem Wahlspruch „Courage counts“ wurde Bernd Trautmann als ehemaliger Kriegsgefangener zu einem der populärsten Fußballer in Großbritannien.

Bei seiner Geburt im Jahre 1923 war ihm dieser Werdegang wahrlich nicht in die Wiege gelegt. Als Zehnjähriger trat Trautmann begeistert in die NS-Jugendorganisationen ein und wurde dort entsprechend erzogen. Schon in jungen Jahren war er ein talentierter Sportler, der als Leichtathlet und beim Fußball, Handball und Völkerball Erfolge feierte. So wurde er 1938 bei einem reichsweiten Leichtathletikwettkampf im Berliner Olympiastadion jeweils Zweiter mit der Mannschaft und in der Einzelwertung.

Er wurde zum Fallschirmjäger ausgebildet

Als ein Jahr später mit dem Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg begann, hielt es den jungen überzeugten Nationalsozialisten nicht mehr lange in seinem zivilen Ausbildungsberuf. Er meldete sich freiwillig zur Luftwaffe, schaffte aber die Anforderungen nicht und wurde zum Fallschirmjäger ausgebildet. Er nahm am Russlandfeldzug teil, wurde gefangen genommen, konnte fliehen, erlebte die Grausamkeiten des Vernichtungskrieges, überlebte heftige Gefechte und wurde fünf Mal dekoriert, u. a. mit dem Eisernen Kreuz I. Klasse.

Als Kriegsgefangener nach England

1944 wurde seine Einheit in den Westen verlegt. Hier kämpfte er im September bei Arnheim gegen den alliierten Versuch, den Rhein zu überqueren. Nach den Kämpfen kam er zur Erholung nach Kleve und wurde hier beim Bombenangriff am 7. Oktober drei Tage lang in den Trümmern einer Schule verschüttet. Im März 1945 war er wieder in einer Einheit, die den Rheinübergang der Alliierten bei Wesel verhindern sollte. Im Rahmen der Luftlandeoperation „Varsity“ geriet er bei Hamminkeln in Kriegsgefangenschaft.

„Hello Fritz“

In der Dunkelheit fiel er einem britischen Soldaten in die Hände und wurde mit den überraschenden Worten: „Hello Fritz, fancy a cup of tea?“ in Gewahrsam genommen. Diese Worte blieben Trautmann sein Leben lang in Erinnerung, da sie für ihn den Gegenentwurf darstellten zu all den Nazi-Indoktrinationen, die er bisher kennengelernt hatte.

Über das Zwischenlager bei Weeze wurde er in ein Kriegsgefangenenlager nach England gebracht. Die Eintönigkeit des Lageralltags vertrieben sich die ehemaligen Soldaten u. a. mit Sport und Fußballturnieren. Die Vorschriften wurden im Laufe der Zeit gelockert, so dass bald auch Spiele gegen einheimische Mannschaften stattfinden konnten. Hier fiel Trautmann als talentierter Torwart einheimischen Trainern auf.

Ab 1948 durften ausländische Spieler in englischen Vereinen eingesetzt werden und Trautmann konnte für St. Helens Town in der vierten Liga auflaufen. Hier zeigte er seine Klasse, so dass die Scouts der großen Vereine auf ihn aufmerksam wurden.

Unvergessen: Das Cup Final 1956!

Manchester City machte das Rennen und konnte Trautmann im Oktober 1949 verpflichten. Der Verein stand damals noch im Schatten des Lokalrivalen United. Auch Trautmann konnte an dieser Situation zunächst nichts ändern und musste in seiner ersten Saison den Abstieg hinnehmen. Erst in den fünfziger Jahren stabilisierte sich der Club in der Premier League, besonders erfolgreich war der Verein aber im Pokal.

Während das Finale 1955 noch verloren wurde, gelang 1956 der große Triumph. Das Cup Final 1956 machte Trautmann zur lebenden Legende auf der Insel, denn die letzten 17 Minuten des Spiels absolvierte er mit gebrochenem Halswirbel. Damals durften Spieler noch nicht ausgewechselt werden und Manchester City brauchte den Torwart, um seine 3:1 Führung über die Zeit zu retten.

Die schwere (und lebensgefährliche) Verletzung wurde erst nach dem Spiel diagnostiziert, danach musste sich Trautmann erst einmal einige Monate erholen. Als erster Torwart und als erster Ausländer wurde Trautmann in diesem Jahr zum Fußballer des Jahres in England gewählt.

Bis 1964 hielt er in 545 Spielen den „Citizens“ die Treue. Nach seiner aktiven Karriere übernahm Trautmann verschiedene Trainerpositionen, wofür er 1967 noch in Duisburg seine Lizenz als Fußballtrainer erwerben musste.

Vermittler einer deutsch-britischen Verständigung

Neben seinen sportlichen Aktivitäten sah sich Trautmann fortan als Vermittler einer deutsch-britischen Verständigung.

Für dieses Engagement wurde er sowohl mit dem Bundesverdienstkreuz als auch mit dem „Order of the British Empire“ ausgezeichnet.

In dieser Funktion kehrte er 2009 noch einmal an den Niederrhein zurück: Das Schicksal deutscher Kriegsgefangener in einem Lager der Moerser Partnerstadt Knowsley wurde in einem Musical aufgeführt.

Trautmann, der in diesem Ortsteil einige Zeit gelebt hat, ließ es sich als 85-jähriger Veteran nicht nehmen, diese Gelegenheit zur Unterstützung der deutsch-britischen Freundschaft zu nutzen.

Unser Autor Thomas Ohl ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im LVR-Niederrheinmuseum in Wesel.

Das hat wieder geöffnet, bis einschließlich 31. März kostenfreier Eintritt: dienstags bis sonntags, 11-17 Uhr. Eine vorherige Terminvereinbarung ist erforderlich. Auf der Internetseite unter www.niederrheinmuseum-wesel.lvr.de können Zeitfenster unter der Rubrik „Tickets“ gebucht werden. Neben der Dauerausstellung „Wesel und die Niederrheinlande“ bietet das Haus die Sonderausstellung „NIEDERRHEINKUNST ∙ HEIMAT und DUDEN. Malereien von Martin Lersch“ an.